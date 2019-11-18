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Vudalı: "Doğru antibiyotik kullanımı bir devlet politikası haline gelmeli"

Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü...

18 Kasım 2019 Pazartesi 16:47
Vudalı: "Doğru antibiyotik kullanımı bir devlet politikası haline gelmeli"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü’nün, halk sağlığını tehdit eden antibiyotik direnci hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 18 Kasım’da gerçekleştirilen Avrupa Halk Sağlığı girişimi olduğunu kaydetti. 
 
Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Y. Vudalı yaptığı yazılı açıklamada, güncel verilerin, Avrupa Birliği çapında dirençli bakteriler tarafından enfekte edilen hasta sayısının arttığını ve antibiyotik direncinin halk sağlığı için birincil tehdit haline geldiğini gösterdiği vurgulandı.

Dirençli bakterilerin gelişmesinin durdurulması ve antibiyotiklerin gelecek nesillerde etkinliğinin sürdürülebilmesi için tek çarenin antibiyotiklerin akılcı kullanılması olduğuna dikkat çeken Vudalı, toplum içerisinde veya hastanelerde gereksiz antibiyotik kullanımının mikropların direnç geliştirmeleri için en önemli sebep olduğunu ve bu sebepten ötürü de doğru antibiyotik kullanımının bir devlet politikası haline acilen getirilmesi gerektiğini kaydetti. 

“Eğer ki şimdiden önlem alıp antibiyotik kullanımını kısıtlamaz isek devlet açısından maddi yük, hastalarda istenmeyen yan etkiler (alerji, bulantı, kusma, ölüm...) ve gelecekte dirençli enfeksiyonlar için tedavi seçeneği bulamama gibi sorunlar ile karşı karşıya kalacağız” ifadelerini kullanan Vudalı, dirençli bakterilerin neden olduğu hastalıkların, özellikle de yoğun bakım ortamında ve bağışıklık sistemi zayıflamış hastalarda, ciddi bir sağlık tehdidi oluşturduğunu belirtti.

Dirençli bakterilerin neden olduğu bu hastalıkların, tedaviye dirençli olup, hastanede yatış sürelerinin uzamasına ve bununla ilgili komplikasyonların (istenmeyen yan etki) gelişmesine, ölüm ve hastalığa yakalanma oranlarında artışa neden olduğunu kaydeden Vudalı, ülkemizde antibiyotik kullanımını kısıtlamak için iki ayrı çalışma yapıldığını kaydetti.   

Vudalı yapılan çalışmaları şöyle açıkladı:

“Çalışmaların birincisinin, toplum içerisinde kullanılan antibiyotikleri eczaneler vasıtası ile kısıtlamak ve aynı eczaneleri devlet eli ile denetlemek. Maalesef yasa olmasına rağmen antibiyotikler hala daha eczanelerden reçetesiz alınmaktadır. Bunun engellenmesi için denetiminin artması gerekmektedir.

İkinci ise, kamu ve özel hastaneleri içerisindeki antibiyotik kullanımını azaltmak. Bunu ise her hastanede Enfeksiyon Kontrol Komitesi kurarak ve antibiyotik denetimini Enfeksiyon Hastalıkları uzman doktor denetimine tabi tutmakla başarabiliriz”. 

TÜRKİYE ANTİBİYOTİK KULLANIMINDA BİRİNCİ

Dünya sağlık örgütünün son verilerine göre, Türkiye’nin antibiyotik kullanımında dünya birincisi olduğuna dikkat çeken Vudalı, “ülkemizde de benzer bir tablo olduğunu düşünürsek, KKTC’de antibiyotik kullanımı konusunda büyük sorunlar mevcuttur. KKTC’de sorunların düzeltilmemesi veya gerekli önleyici politikaların geliştirilmemesi halinde gelecekte tedavi edilemeyen süper mikroplar ile karşı karşıya kalacağız. Bu da ölüm oranlarının, tedavi maliyetinin ve istenmeyen yan etkilerin artmasına sebep olacaktır. Onun için gereksiz antibiyotik kullanımını bugünden başlayarak engellemeliyiz” dedi. 

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Son Güncelleme: 18.11.2019 16:54
Anahtar Kelimeler:
GündemDikkatDİRENCİAntibiyotik
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