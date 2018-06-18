Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93324
ALTIN
194.339
DOLAR
4.7197
STERLİN
6.2465
EURO
5.4742
7 adımda horlamayı durdurun
7 adımda horlamayı durdurun
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Masa başında çalışan milyonlarca kişi için kötü haber!
Masa başı çalışanlara kötü haber!
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
banner34

Yağ ve karbonhidratın bir arada olunca...

Yağ ve karbonhidratın bir arada olduğu gıdaların beynin ödül merkezini harekete geçirdiği tespit edildi...

18 Haziran 2018 Pazartesi 15:09
Yağ ve karbonhidratın bir arada olunca...

Yağ ve karbonhidratın bir arada olduğu gıdaların, beynin ödül merkezini harekete geçirdiği tespit edildi.

ABD'nin Yale Üniversitesinde yürütülen araştırmada, 206 kişiden kendilerine sunulan menüde 10 doların altındaki 39 yiyecekten birini seçmeleri istendi ve bu sırada katılımcıların beyin taramalarına bakıldı.

Katılımcıların menüden daha çok yağ ve karbonhidratın bir arada olduğu yiyecekleri seçtiği ve bu yiyecekleri seçerken beynin "ödül" bölgelerinin aktif hale geldiği görüldü.

banner39
Çalışmada, yağ ve karbonhidratın bir arada olduğu gıdaların yeme dürtüsüne yol açan doğuştan gelen sinyalleri tetikleyerek beynin ödül merkezini harekete geçirdiği belirtildi. 

Yale Üniversitesinin Modern Beslenme ve Fizyoloji Araştırma Merkezinin Direktörü Dana Small, hem yağ hem karbonhidrat içeren besinlerin vücuda daha çok enerji verdiğinin düşünüldüğünü, o yüzden ikisinin bir arada olduğu besinlerin, sadece yağ ya da sadece karbonhidrat içeren besinlere göre daha çok yeme isteği oluşturduğunun belirdiğini ifade etti.

Small, araştırmanın, neden tok oldukları halde insanların yeme isteğinin devam ettiğinin belirlenmesinde ve obeziteyle mücadelede bazı sorulara cevap bulmada önemli rol oynayacağını kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Cell Metabolism" dergisinde yayımlandı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Skolyozda erken tanı ve doğru tedavi yüz güldürüyor"
"Skolyozda erken tanı ve doğru tedavi yüz güldürüyor"
7 adımda horlamayı durdurun
7 adımda horlamayı durdurun
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim