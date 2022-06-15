Yağları eritmek için en iyi besinler

Kilo vermek veya sadece formda kalmak için diyet en önemli faktördür. Hem kilo vermeye yardımcı olan hem de vücuda birçok fayda sağlayan sağlıklı besinler tüketmek oldukça önemlidir. Liflerle, vitaminlerle ve minerallerle dolu meyve ve sebzeler, kaslarımızı besleyen ve tokluğu artıran yağsız proteinler, sağlıklı yağlar ve kepekli tahıllar çok besleyicidir.

Bu besinlerin tüketilmesi başlı başına kilo vermenizi sağlamaz, etkili bir şekilde kilo vermek için elbette düşük kalorili bir diyet ve yürüyüş gibi düzenli fiziksel aktivitenin de olması gerekir.

Aşırı kısıtlayıcı diyetler olmadan kilo vermek için diyetinizi uyarlayarak ve yağ yakan yiyecekleri seçerek başlayabilirsiniz. Birçok gıda açlıktan daha hızlı kurtulmanıza, daha uzun süre tok kalmanıza ve daha fazla yağ yakmanıza yardımcı olabilir. Kilo vermek sadece egzersiz yapmak, daha az yemek veya iştah açıcı olmayan bir diyet izlemek değildir. Bu nedenle doğru besinleri seçmek gerekir.

İşte istenmeyen yağları eritmek için tüketilmesi gereken 8 besin.

Yeşil çay

Yeşil çay, en iyi yağ yakıcı yiyecekler arasındadır. Yeşil çayda bulunan kateşinler metabolizmayı ve vücudun yağ yakma hızını artırır. Günde 4 ila 6 bardak kafeinsiz yeşil çay içerek ve haftada en az 180 dakika tempolu yürüyüş gibi bir egzersiz yaparsanız özellikle göbek bölgesindeki yağları etkili bir şekilde eritebilirsiniz.

Elma, armut ve biber

Elma, armut ve biberin ortak noktası bitkisel gıdalarda doğal olarak bulunan ve yağ üzerinde etkisi olan flavonoidler bakımından zengin olmalarıdır. Araştırmalara göre, yüksek miktarda flavonoid tüketen kişilerin vücudunda yağ birikme potansiyeli tüketmeyenlere göre önemli ölçüde daha az.

Flavonoidler, enerji harcamasını, yani kalorileri ve kaslar tarafından glikoz alımını artırır ve daha fazla yağ yakılmasını sağlar. Elma, armut ve biberin dışında soğan, pırasa, yeşil ve beyaz çay da iyi miktarda flavonoid içerir.

Somon

Somon balığı tüketiminin kilo vermede oldukça iyi olduğu bilinmektedir. Somon balığında bulunan zengin omega 3 içeriği, yağ kütlesini azaltmada etkilidir. Çalışmalar, omega 3'lerin iştahı bastırdığını ve somon balığı yedikten 2 saat sonraya kadar tok tutmaya devam ettiğini göstermektedir.

Mümkün olduğunca, haftada en az 2 kez somon, uskumru veya ton balığı gibi yağlı balıkları yiyin.

Yumurta

Yumurtalar kas kütlesinin korunmasını sağlayan ve tokluk hissi veren mükemmel bir protein kaynağıdır. Kilo vermek ve yağları eritmek için kalori alımınızı azaltmalısınız, ancak protein alımını kısmamalısınız. Yaklaşık yüzde 40'ı proteinden oluşan orta derecede yüksek proteinli bir diyet, yüksek karbonhidratlı bir diyete göre vücut yağını 2 kata kadar daha fazla yakar.

Protein zayıflamaya yardımcı olur, çünkü vücut proteini parçalamak için diğer besin gruplarından daha fazla enerji ve dolayısıyla kalori kullanır. Protein ayrıca kas kütlesinin korunmasına yardımcı olur ve kaslar yağ kütlesinden daha fazla kalori yakar. Ayrıca karbonhidratlardan daha fazla tok tutma yetenekleri vardır ve iştahı bastırırlar.

Yumurtalar ayrıca sağlıklı bir kilo kontrolü için gerekli olan D vitamininin birkaç doğal kaynağından biridir.

Sirke

Sirkenin özellikle göbek yağının erimesine yardımcı olduğu bilinmektedir. 15 ila 30 ml sirke içeren bir içecek alan obez insanların takip edildiği bir araştırmada, 12 hafta sonra kontrol grubundaki deneklerden daha fazla vücut yağı kaybettiklerini saptadı.

Çalışmalar, sirkenin vücudun yağları parçalamasına yardımcı olan enzimler üreten genleri aktive ettiğini gösteriyor. Her gün 15 ml sirke alabilir ve bunu süt veya soda ile seyreltebilirsiniz.

Yulaf ve arpa

Arpayı beyaz pirinç yerine kullanarak özellikle göbek yağının erimesine yardımcı olabilirsiniz. Tam buğday ekmeği, yulaf, arpa, esmer pirinç gibi kepekli veya tam tahılları tercih edin. Bunlar, göbek yağını eritmeyi kolaylaştırır. Günde en az 3 porsiyon tam tahıl alın.

Keten tohumu

Küçük ve parlak keten tohumları özellikle menopoz sonrası kadınlarda daha düşük yağ kütlesi ve vücut kitle indeksi ile ilişkili olan lignanlar adında bileşikler içerir. Çalışmalar, lignanların yağ dokusunun kütlesini azalttığını göstermiştir. Bu yüzden lignan tüketmek zayıflamaya yardımcı olur.

Kilo vermeyi ve fazla yağları eritmeyi eritmek için her gün 1 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu tüketmeyi, tahıllara, yoğurtlara veya salatalara eklemeyi unutmayın. Susam tohumu, tam tahıllı ekmek, sarımsak, kuru kayısı, soya fasulyesi, ayçiçeği tohumu ve antep fıstığı diğer iyi lignan kaynaklarıdır.

Muz

Muz, karbonhidratlar bakımından zengindir ve diğer meyvelerden biraz daha fazla kalori sağlar, orta büyüklükte bir muz yaklaşık 100 kaloridir. Ancak, bu kaloriler neredeyse tamamen yağsızdır. Muzlar, vücuda egzersiz ve günlük aktiviteler için yeterli enerjiyi sağlarken, sağlıklı bir diyetle sağlıklı bir kiloyu korumak isteyen insanlar için ideal bir besindir.

İçerdiği potasyum, günlük ihtiyaçları karşılamak için yeterlidir. Muzlar, tansiyonu düzenlemeye yardımcı olan potasyumun dışında magnezyumla doludur. Ayrıca, diğer meyvelerin aksine muzlar iyi miktarda B6 vitamini içerir ve tek bir porsiyonda önerilen günlük alımın yüzde 30'undan fazlasını sağlar. B6 vitamini bağışıklık sistemi sağlığında çok önemlidir ve son çalışmalar kalp ve damar hastalıklarına karşı da koruyucu bir rol oynadığını göstermiştir.

Lif ve antioksidan içeriği sayesinde muz ayrıca diyabet ve obezite riskini önlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda iyi bir C vitamini kaynağıdır.

Çok besleyici olmasının yanı sıra muzlar kilo vermenizi sağlayan gıdalar arasındadır. Sindirimi en kolay olan gıdalardan biridir, lifleri bağırsak geçişini hızlandıran geçişin düzenlenmesini sağlayan maddelere ayrılır, bu da bağırsak sağlığını ve sindirimi iyileştirir.