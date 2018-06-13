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Yalancı açlık bakın neye yol açıyor!

Diyetisyen Safiye Taş Koçyiğit, uzun süreli susuzluğun tatlı krizine yol açtığını söyledi...

13 Haziran 2018 Çarşamba 16:00
Yalancı açlık bakın neye yol açıyor!

Diyetisyen Safiye Taş Koçyiğit, uzun süreli susuzluğun tatlı krizine yol açtığını söyledi. Bu durumun 'yalancı açlık' olarak adlandırıldığını belirten Koçyiğit, "Ramazan Bayramı elbette tatlısız olmaz. Ancak aşırı tatlı yeme isteği, susuzluğa bağlı oluşan 'yalancı açlık' ile karıştırılabilmektedir. Bunu bilirseniz, önlem de alabilirsiniz. Tatlı yeme isteğiniz oluştuğunda 2 bardak su için, isteğiniz azalacaktır" dedi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Koçyiğit, Ramazan Bayramı öncesi tatlı krizine dikkat çekti. Oruç sonrası bu derece tatlı yeme isteğinin birtakım bilimsel sebepleri olduğunu belirten Koçyiğit, "Bu sebepler ortadan kaldırıldığında tatlı yeme isteği yok olacaktır" diye konuştu.

Ramazan Bayramı'nın diğer adının şeker bayramı olduğunu hatırlatan Koçyiğit, "Nefis ile verilen bir mücadeleden sonra ağzı tatlandıracak bir bayram. Ancak aşırı tatlı tüketimi hastalıklara davetiye çıkarabilir. Tatlı yeme isteği pek çok kişide krize dönüşüyor ve yedikten sonra pişmanlık duygusu da yaşanıyor. Böyle bir kriz yaşamamak ve pişman olmamak mümkün. Tek yapacağımız şey vücudumuzdan gelecek sinyallere kulak vermek. Ramazan süresince uzun süreli susuzluk tatlı yeme isteğine sebep olabilmektedir. Yani yalancı açlık şaşırtabilir. Yine uzun süreli açlık, yetersiz karbonhidrat alımı tatlı isteğini artırır. Diğer nedenler ise; sahur sebebi ile değişen uyku düzeni, 4 saatten uzun süre aç kalmak, üzüntü, stres, depresyon" dedi.

TATLI KRİZİNE YOL AÇAN NEDENLER VE ÇARESİ

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Uzun süreli susuzluk: Ramazan süresince uzun süreli susuzluk tatlı yeme isteğine sebep olabilmektedir. Yalancı açlık diye adlandırılan bu durumda, 2 su bardağı su içildiğinde birkaç dakika içinde yeme isteği azalacaktır.

Uzun süreli açlık, yetersiz karbonhidrat alımı: Uzun süreli açlık sebebi ile vücut alması gereken enerjiyi sağlayamadığında, kişiyi en hızlı kana karışıp enerjiye çevirebileceği besine yönlendirir, yani tatlıya. Günlük enerji gereksiniminizi karşıladığınızdan emin olun. Güne iyi bir kahvaltı ile başlayın ve mutlaka tam buğday veya çavdar ekmeği tüketin, kahvaltınızda yumurtaya yer verin. Bol yeşillik, domates, salatalık ile taçlandırın. Kaliteli bir kahvaltı ile protein ve posa içeriğini yükseltip enerji ve karbonhidrat gereksinimini karşıladığınızda tatlıya olan eğiliminizin azaldığını göreceksiniz. Sakın ola, gün içerisinde fazla besin tüketeceğinizi düşünerek kahvaltıdaki besin alımınızı azaltmayın. Bu tercihiniz gün içerisinde planladığınızdan çok daha fazlasının yemenize ve kendinizi engelleyememenize sebep olacak.

Düzensiz uyku saatleri: Sahur sebebi ile değişen uyku düzeni, azalan uyku saatleri de bilimsel olarak tatlı yeme isteğini tetikleyen, enerji alımını arttıran etmenlerden biri. Bayramda uyku saatlerinize dikkat edin, çok geç saatlerde yatmamak ile birlikte 6-8 saat gece uykusu aldığınızdan emin olun.

4 saatten uzun süre aç kalmak: Ramazan boyunca açlık duygusuna alışmış olmak, ara öğün yapmamayı beraberinde getirir ise, 4 saatten uzun süre aç kalıyor olmak kandaki şekerin azalmasına, onu hızlı yükseltebilmek için vücudunuzun sizi tatlıya yönlendirmesine sebep olur.

Mutlaka ara öğün yapın. Kavrulmamış, çiğ ceviz, fındık, badem, süt, sütten kahve, yoğurt, ayran, kefir, taze meyve, tam buğday galeta/grissini, yulaf ezmesi, chia tohumu, salatalık, acur, göbek marul hem sağlıklı hem de tatlı yeme isteğinizi ortadan kaldıracaktır.

Üzüntü, stres, depresyon: Üzüntü, stres, depresyon gibi duygu durumları da tatlı yeme isteğine sebep olabilmektedir. Bu durumda lütfen bir uzmandan destek alın, mutlaka açık havaya çıkıp yürüyüş yapın ve unutmayın ki o tatlıyı yemeniz hiçbir sorunu çözmeyecek.
 

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