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Yanlış biliyormuşuz: 33 yaşından sonra doğurmak…

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Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, genelde geç anne olmanın riskleri ile ilgili uyarılar yapılsa da son araştırmaların bunun tam tersi bir sonuç verdiğini söylüyor...

28 Aralık 2017 Perşembe 17:05
Yanlış biliyormuşuz: 33 yaşından sonra doğurmak…
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Geç yaşta geçirilen hamileliğin hem çocuk hem de anne için çeşitli sorunlara sebep olabileceği düşünülürken, Portekiz Coimbra Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma farklı bir sonuç veriyor. Araştırmanın detaylarını anlatan Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, “Bu çalışmaya göre, ileri yaşta çocuk sahibi olan kadınlar, çok genç ya da 20'li yaşlarda çocuk sahibi olanlara göre daha uzun yaşıyorlar. Sonuçlar özellikle ilk çocuk yapma yaşı geciktikçe, yaşam beklentisinin uzadığını gösteriyor.” dedi.

33 YAŞINDAN SONRA DOĞURAN KADIN…

İkinci bir çalışma ise, ilk çocuklarını 33 yaş ve sonrası doğuran kadınların, daha erken yaşta doğum yapanlara göre üç kat daha fazla uzun yaşamla ilgili belli DNA belirteçlerine sahip olduğunu göstermiştir.

Daha ileri yaşlarda gebe kalan kadınların eğitimli, sağlıklı yaşamaya özen gösteren ve kendilerine dikkat eden kadınlar olması bu farkın sebeplerinden biridir.

İngiltere'de ilk gebelik yaş ortalaması yaklaşık 30 yaş civarındadır. Yine İngiltere'de 25 doğumun 1'i 40 yaş ve üstü anne tarafından yapılmaktadır.

“MUTLAKA HEKİME DANIŞIN”

Bu çalışmaların ortaya koyduğu ilginç sonuçlara rağmen, gebeliğin ötelenmesi de mutlaka bu konuda uzmanlaşmış bir hekimin görüşü alınarak yapılmalıdır. Aksi takdirde üzücü sonuçlarla karşılaşılabilir.”

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Son Güncelleme: 28.12.2017 17:37
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