Yanlış maske kullanımı ağızda mantara sebep olabiliyor

Koronavirüse karşı alınması gereken en önemli tedbirlerden biri de maske… Son bir yıldır sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada hastalıktan korunmak isteyenler maske takmadan sokağa çıkmıyor. Maskeyi yanlış kullanmanın veya uygun olmayan malzemelerle üretilen maskeleri tercih etmenin çeşitli cilt sorunlarına yol açtığı biliniyor.

Son dönemlerde bu sorunlara mantar da eklendi. Yanlış maske kullanımı ağız ve çevresinde bakteriyel enfeksiyonlara ya da mantara sebep olabiliyor. Bu durumla karşı karşıya kalınmaması için neler yapılması gerektiğini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlkin Zindancı, TRT Haber’e anlattı.

İmmün sistemi düşük kişilerde görülebiliyor

Normalde belli süreleri aşmadan kullanılan, standartlara uygun ve kaliteli maskelerin herhangi bir enfeksiyona yol açmayacağını belirten Doç. Dr. İlkin Zindancı, “Mantar iki dudağın birleştiği ağız köşelerinde gelişebiliyor. Özellikle şeker hastaları, ileri yaştakiler veya kemoterapi gören immün sistemi düşük kişilerde böyle bir yatkınlık var” diyor.

Yanlış ve uygun olmayan maske kullanımının bu tip rahatsızlıkların ortaya çıkmasında payı büyük. Doç. Dr. Zindancı bunun sebebini, “Maskenin ter veya hapşırık, öksürük gibi ağızdan çıkan salgılarla ıslanması, nemlenmesi bakteri ve mantar üremesi için uygun bir ortam yaratıyor” diyerek ekliyor: “Sadece mantar değil, bakteriye bağlı enfeksiyonlar da artıyor.”

Kalitesiz maskeler virüsten korumuyor

Gerek ağızda gerekse deri yüzeyinde meydana gelebilecek tahriş, akne ve egzama gibi rahatsızlıkların önüne geçmek için yapılması gereken tek şey maskeyi doğru kullanmak. Yani maske belli aralıklarla değiştirilmeli. Nemlendiğinde ve ıslandığındaysa mutlaka yenisi takılmalı.

Maskeyi doğru kullanmak kadar doğru maske kullanmak da önemli. Doç. Dr. Zindancı, doğru maskeyi şöyle anlatıyor:

“Polyester ve sentetikten üretilen kalitesiz maskelerin zaten virüs önleyici özelliği yok. Terlemeyi de kolaylaştırıyor. Özellikle sırf güzel görünüyor diye renkli maskelerin alınmasını hiç tavsiye etmiyorum. Ayrıca bu maskelerin renkli olması kontakt egzamayı da artırabiliyor. Klasik cerrahi maske dışında bir şey kullanılmasını pek önermiyoruz.”

Tedavi şart

Doç. Dr. Zindancı, ağız ve çevresinde mantar ya da bakteriyel enfeksiyon gelişen kişilerin bir-iki gün içinde hekime başvurmaları gerektiği uyarısında bulunuyor. “Beklemeye gerek yok. Bu tip enfeksiyonlar kendiliğinden gerilemez. Aksine ilerleme özelliği gösterir” diye uyarıyor.

Tedavi süreci ile ilgili olarak ise Doç. Dr. Zindancı şu şekilde konuşuyor:

“Ayırıcı tanıyı yaptıktan sonra tedavisi kolay. Öncelikle ne tarz bir enfeksiyon olduğu tespit edilmeli. Tedavi için topikal, yani sürülen merhemler veriliyor. Duruma göre antibiyotik ve antifungal mantar ilaçları ilave edilebiliyor. Mantarın ağız içine ilerlemesi durumunda antiseptik gargara da öneriliyor.”

TRT HABER