Yanlış oturmak pahalıya mal olabilir!

Kaslara aşırı yüklenme, psikolojik sebepler, yanlış oturma pozisyonları, omur arası problemler, hareketsiz yaşam tarzı ve soğuk algınlığı ve rüzgarda kalmak gibi nedenlerle ortaya çıkan kulunç ağrısı için hangi bölüme/doktora gidilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

KULUNÇ NEDİR?

Kulunç ya da tıp dilindeki adıyla myofasial ağrı sendromu, kas veya kası saran zar içerisinde gerilim sonucu kısalmış kasın gevşeyememesi nedeni ile oluşan kas düğümcükleridir. Hemen her yaş grubunda gözlenen kulunç kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha fazla görülmektedir. En sık boyun, sırt ve omuz bölgesinde gözlenen kulunç, vücudun her bölgesinde görülebilir. Kulunç ağrısı, tetik nokta denen bazı bölgelerde daha fazla duyulur. Tetik noktaya basmakla ağrı artar. Hareketsizlikle de ağrı artar. Hafif egzersizle ağrı azalır, ağır egzersizle artar. Kuluncun ağrı dışında hiçbir tehlikesi ve zararı yoktur.

Kulunç ağrısı genellikle kasın aşırı kullanımı, kas travması (yaralanma) veya psikolojik stres nedeniyle ortaya çıkar. Tetikleme noktaları genellikle işte ağır nesneleri kaldırmak veya gün boyu bilgisayarda çalışmak gibi sürekli tekrarlanan aktivitelerden kaynaklanır. Kulunç oluşumuna neden olan etkenler şunlardır:

– Duruş bozukluğu

– Yanlış pozisyonlarda uzun süre oturmak

– Beslenme bozuklukları

– Ciddi egzersiz veya hareket eksikliği

– Kas-iskelet sistemi veya intervertebral disklerde herhangi bir yaralanma genelleştirilmiş yorgunluk

– Uyku eksikliği

– Hormonal değişiklikler ( menopoz )

yoğun kasların soğutulması (bir klimanın önünde uyurken olduğu gibi)

– Duygusal problemler ( depresyon , anksiyete )

– Diğer ağrı veya iltihaplanma koşulları

– Şişmanlık

– Sigara içmek

KULUNÇ AĞRISI İÇİN HANGİ BÖLÜME/DOKTORA GİDİLİR?

Kulunç ağrısı için hastanelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümüne başvurmanız gerekir. Fizik tedavi uzmanı gerekli fiziksel muayeneyi yaparak tedaviyi başlatır.