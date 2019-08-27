Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu
Uzayda işlenen ilk suç!
Uzayda işlenen ilk suç!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit konumda!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit...
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları...

Yanlış oturmak pahalıya mal olabilir!

Eklemlerde tutulma, boyun, sırt ve omuz ağrıları, nefes alırken batma hissi, yorgunluk ve halsizlik gibi belirtileri olan kulunç ağrısı, uzun süreli (kronik) ağrıya neden olan önemli rahatsızlıklardan biridir. Peki, Kulunç ağrısı için hangi bölüme/doktora gidilir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

27 Ağustos 2019 Salı 17:01
Yanlış oturmak pahalıya mal olabilir!

Kaslara aşırı yüklenme, psikolojik sebepler, yanlış oturma pozisyonları, omur arası problemler, hareketsiz yaşam tarzı ve soğuk algınlığı ve rüzgarda kalmak gibi nedenlerle ortaya çıkan kulunç ağrısı için hangi bölüme/doktora gidilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

KULUNÇ NEDİR?

Kulunç ya da tıp dilindeki adıyla myofasial ağrı sendromu, kas veya kası saran zar içerisinde gerilim sonucu kısalmış kasın gevşeyememesi nedeni ile oluşan kas düğümcükleridir. Hemen her yaş grubunda gözlenen kulunç kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha fazla görülmektedir. En sık boyun, sırt ve omuz bölgesinde gözlenen kulunç, vücudun her bölgesinde görülebilir. Kulunç ağrısı, tetik nokta denen bazı bölgelerde daha fazla duyulur. Tetik noktaya basmakla ağrı artar. Hareketsizlikle de ağrı artar. Hafif egzersizle ağrı azalır, ağır egzersizle artar. Kuluncun ağrı dışında hiçbir tehlikesi ve zararı yoktur.

Kulunç ağrısı genellikle kasın aşırı kullanımı, kas travması (yaralanma) veya psikolojik stres nedeniyle ortaya çıkar. Tetikleme noktaları genellikle işte ağır nesneleri kaldırmak veya gün boyu bilgisayarda çalışmak gibi sürekli tekrarlanan aktivitelerden kaynaklanır. Kulunç oluşumuna neden olan etkenler şunlardır:

– Duruş bozukluğu
– Yanlış pozisyonlarda uzun süre oturmak
– Beslenme bozuklukları
– Ciddi egzersiz veya hareket eksikliği
– Kas-iskelet sistemi veya intervertebral disklerde herhangi bir yaralanma genelleştirilmiş yorgunluk
– Uyku eksikliği
– Hormonal değişiklikler ( menopoz )
yoğun kasların soğutulması (bir klimanın önünde uyurken olduğu gibi)
– Duygusal problemler ( depresyon , anksiyete )
– Diğer ağrı veya iltihaplanma koşulları
– Şişmanlık
– Sigara içmek

KULUNÇ AĞRISI İÇİN HANGİ BÖLÜME/DOKTORA GİDİLİR?

Kulunç ağrısı için hastanelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümüne başvurmanız gerekir. Fizik tedavi uzmanı gerekli fiziksel muayeneyi yaparak tedaviyi başlatır.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Yanlış OturmakSağlıkHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıcaklarda bu hatalar kalbe zarar veriyor!
Sıcaklarda bu hatalar kalbe zarar veriyor!
Doğumun en risksiz yolu ondan geçiyor!
Doğumun en risksiz yolu ondan geçiyor!
Hamilelikte bel ve baş ağrısının çözümü yogada
Hamilelikte bel ve baş ağrısının çözümü yogada

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim