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Yanlış pozisyonda uyku birçok hastalığa davetiye çıkarıyor

Kaliteli bir uyku almak için yatış pozisyonunu doğru belirlemeniz gerekiyor. Fazla bilinmese de uyurken aldığınız pozisyonlar uzun vadede bazı sağlık problemlerine yol açabiliyor. Sağ tarafa ya da sol

31 Ekim 2022 Pazartesi 22:47
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Yanlış pozisyonda uyku birçok hastalığa davetiye çıkarıyor



Uyurken alınan şekil ve pozisyonların sağlığımız açısından öneminin oldukça büyük olduğu ifade ediliyor. Uyurken en önemli şartlardan birisinin uykuyu doğru almak olduğu ifade edilirken, uyuma şeklimiz sağlığımızı uzun vadede etkilemiş oluyor. Bazı yanlış uyku pozisyonları ise çeşitli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. İşte doğru ve yanlış uyku pozisyonları...

Bu şekilde uyuyorsanız dikkat!

Uyku kalitesini iyileştirmek için dikkat edilmesi gereken pek çok madde bulunuyor. Uyurken hangi pozisyonu aldığınızın ve başınızın şeklinin dahi önemli olduğu uzmanlar tarafından ifade ediliyor.

Uyurken yatış şekliniz böyleyse dikkat! Yanlış pozisyonda uyumak pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor #1

Uyurken eğer sol tarafınıza doğru yatarsanız çeşitli mide problemlerinden kurtulabileceğiniz ifade ediliyor. Ayrıca midenizin kalp kasının altında yer alması sebebiyle, yerçekimi etkisiyle mide içeriği yemek borusuna geri akmamaktadır. Bu sayede bu yatış şekli reflünün, uzun vadede de ülserin etkilerinden uzak durmanıza yarayacaktır.

Mide sorunları yaşayanlar sol tarafa doğru yatmalı!

Ayrıca midesinde ve yemek borusunda yanma hissi gibi sıkıntılar yaşayan pek çok kişinin sol tarafa doğru yatması gerektiği ve bu şekilde daha rahat ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Uyurken yatış şekliniz böyleyse dikkat! Yanlış pozisyonda uyumak pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor #2

Yine mide sorunu olan kişilere sol tarafa doğru yatmak önerilse de, sağ tarafa yatmanın da pek çok farklı olumlu etkisi olmaktadır. Özellikle uyku apnesi geçiren kişilerin sağ tarafa yatmalarının onlar için pozitif etki yapabileceği ifade ediliyor.. Ayrıca uyku pozisyonunun doğru olmadığı kişiler gece boyu nefes darlığı çekebilmektedir. Bu durum ise uykunun kalitesini de etkilemektedir.

Kalp yetmezliği ve uyku apnesi geçirenler sağ tarafa doğru yatmalı

Yine sağ tarafa yatan hastalarda, orta ve şiddetli obstrüktif hava yolu olaylarının sıklığı büyük ölçüde azalmaktadır. Yine uyku pozisyonu üzerine yapılan çalışmalarda, kalp yetmezliği çekmekte olan hastaların genellikle sağ tarafa doğru yatma eğiliminde olduğu sonucuna rastlanmıştır.

Uyurken yatış şekliniz böyleyse dikkat! Yanlış pozisyonda uyumak pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor #3

Yüzüstü yatmak göz sağlığını bozuyor!

Yüzüstü uyumak pek çok kişi tarafından keyifli görülse de bu pozisyonda uyumak omurganın sağlıksız bir pozisyonda zorlanımasına sebep olmaktadır. Ayrıca bu yatış şeklinde göz kürelerinde sıvı basıncının artmasından dolayı glokom gibi çeşitli göz problemleri ortaya çıkabilmektedir. Sırt üstü yatan kişiler ise bu pozisyonda solunum güçlüğü yaşayabilmektedir.

Anahtar Kelimeler:
SağlıkUykuPozisyon
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