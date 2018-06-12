Yapay zeka insan nefesinden hastalıkları tespit edebilecek

İngiliz bilim insanları yapay zekaya insan nefesini koklamayı ve içindeki hastalık habercisi işaretleri tanıyabilmeyi öğretiyor.

Loughborough Üniversitesi'nin veri bilimi ekibi bu görev için bazı matematiksel modeller geliştirdi. Bu modeller sayesinde yapay zeka, örneğin insan nefesinde bulunan yüzlerce bileşik arasında bazı kanser türlerini erken aşamalarda tespit edebilecek.

Havada oldukça az miktarda bulunan maddeleri tespit edebilen hassas cihazlar on yıllardır çeşitli laboratuvarlar tarafından kullanılıyor. Hastalıkların erken tanısında da bu teknolojiden faydalanılabilmesi için bazı çalışmalar yürütülüyor. Ancak mevcut çalışmalar verinin uzamanlar tarafından incelenmesini ve analiz edilmesini gerektirdiği için kolay ve hızlı değil.

Yapay zekaya insan nefesinden hastalıkları tespit edebilmek amacıyla akademisyen, doktor, hemşire, radyologlardan oluşan ekip kanser tedavisi görmekte olan hastalardan nefes örnekleri topladı. Ardından bu örnekler kimyagerler ve bilgisayar bilimcileri tarafından incelendi.

İlk çalışmada aldehitler olarak adlandırılan, genellikle hoş bir konunun eşlik ettiği ancak aynı zamanda stres kaynaklı hastalıklarla ilişkili olan bir kimyasal grubu tanımak üzerine odaklanıldı.

Yapay zeka daha önce uzmanlar tarafından yapılan ve saatler süren nefes örneklerini yalnızca birkaç dakika içinde analiz edebildi. Süreç hem daha az maliyetli hem de sonuçları açısından daha güvenilir. Yapay zeka daha fazla numuneyi analiz ederken bilgiyi de edinerek zamanla geliştiriyor.

Üstelik bu teknoloji herhangi bir özel maddenin tanınmasıyla da sınırlı değil.