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Yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürüyor!

Fibromiyalji, bilinen bir neden olmadan, nihai olarak teşhis edilemeyen temelde yaygın bir kronik ağrıdır. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Şiddetlenen ağrı ve artan yorgunluk fibromiyalji ataklarının en ayırt edici özelliklerindendir. Kötü uyku kalitesi, karamsa düşünceler (bilişsel işlev bozukluğu), sindirim zorluğu (asit reflü gibi), kol ve bacaklarda uyuşma ve karıncalanma gibi ek semptomlar görülebilir. Peki, fibromiyalji atakları nasıl geçer? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz...

14 Kasım 2019 Perşembe 11:28
Yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürüyor!

Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik ve çevresel faktörlerin bir araya gelmesiyle tetiklendiği tahmin edilen ve yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren fibromiyalji atakları nasıl geçer? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

FİBROMİYALJİ NEDİR?

Fibromiyalji vücutta ağrı ve yorgunluğa yol açan ancak nedenleri henüz tam olarak belirlenemeyen kronik bir hastalıktır. Daha çok kadınlarda görülür fakat erkekler ve çocukları da etkileyebilir. Fibromiyalji herkesi aynı ölçüde etkilemez. Bazı kişilerde belirtiler çok daha fazla olabilir. Şikayetler mevsimsel ya da dönemsel değişim gösterebilir. Bazen ağrı ve diğer belirtilerin aniden şiddetlendiği dönemler olabilir. Bu durum fibromiyalji atakları ya da fibromiyalji alevlenmesi olarak adlandırılabilir.

FİBROMİYALJİ BELİRTİLERİ

– Belirli noktalarda hassasiyet ve ağrı
– Uyku kalitesinin düşmesi ve uyku bozukluğu
– Uzun süreli uykuya rağmen dinlenmiş hissetmemek, yorgunluk, zor uyanma ve tutukluk hissi
– Baş ağrısı
– Depresif ruh hali
– Kaygı
– Odaklanmada veya dikkat vermede zorluk
– Alt karın bölgesinde ağrı
– Çarpıntı
– Gaz, kabızlık ya da ishal
– Ellerde ve ayaklarda uyuşma
– Nefes almada zorlanma
– Kulaklarda çınlama
– Egzersize karşı dirençsizlik ve çabuk yorulma

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Anahtar Kelimeler:
YaşamSağlık
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