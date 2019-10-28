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Yaşınıza göre beslenin

İngiliz Parenteral ve Enteral Beslenme Derneği, yayımladığı yeni kılavuzda, beslenme şeklinin yaşa göre değişmesi gerektiğini savundu. Buna göre, 18-35 yaş arasında karbonhidrattan kısılmamalı, ergen yaş grubu bol bol et tüketmeli, 66 yaş ve üstü ise proteine ağırlık vermeli.

28 Ekim 2019 Pazartesi 14:53
Yaşınıza göre beslenin

İngiliz Parenteral ve Enteral Beslenme Derneği (BAPEN), yeni yayımladığı kılavuzunda beslenme şeklinde esas alınması gerekenin ‘yaş faktörü’ olduğuna dikkat çekti. BAPEN’den Dr. Trevor Smith, beslenme önerilerinin atladığı önemli noktanın yaş unsuru olduğunu belirtti. Kurum, ergen yaştaki bireylerin beyin, kan hücreleri, akciğer ve kas sağlığı için kırmızı et tüketmeleri gerektiğini belirtiyor. Kırmızı et, önemli bir demir kaynağı olmasının yanı sıra, kandaki oksijenin taşınmasını sağlayan ana besinlerden biri. Kılavuza göre 18 ve 35 yaş arası, dünyada ‘trend olanın aksine’ karbonhidrat tüketmekten kaçınmamalılar.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Karbonhidratların içinde bulunan şeker, nişasta ve lif; enerji sağlamak konusunda yaşamsal öneme sahip. Söz konusu kılavuzda, süt ve süt ürünlerinin 19 yaş altı için hayati öneme sahip olduğu belirtiliyor. Kalsiyum bakımından eşsiz bir kaynak olan süt, peynir ve yoğurt kemikleri zarar görmekten ve ilerleyen yaşlarda kişiyi osteoporozdan koruyor. Aynı kılavuzda, 66 yaş ve üstünün proteine ağırlık vermesi gerektiğine işaret ediliyor. Kılavuz, kas kayıplarını önlemek ve daha dinç bir yaşlılık için proteinin daha fazla tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. BAPEN araştırmacıları, ideal kilosunun altındaki yaşlıların da zaman zaman sağlıklı atıştırmalıklar tüketebileceğini belirtiyor.

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