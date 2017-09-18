Yaşlanmanın cilde etkilerini azaltabilirsiniz!

Çevresel faktörlerin cilde etkilerini azaltmanın, yaşamın doğal bir parçası olan yaşlanmayı yavaşlattığını söyleyen Dr. Gizem Toktaş Geylani, ancak bunun bazı püf noktaları bulunduğunu ifade etti.

Yaşlanmanın, hücrelerin bütün aktivitelerinin yavaşlaması anlamına geldiğini belirten Geylani, "Genetiğimizde yazılı olan çok büyük bir öneme sahip olsa da hücre aktivitelerini daha da yavaşlatan her şey; güneşle ilişkimiz, sigara içip içmediğimiz, spor yapıp yapmadığımız, stres, beslenme alışkanlıklarımız, hava kirliliği gibi dış faktörler de belirleyici. Ancak, süreci nasıl yöneteceğiniz sizin elinizde" dedi.

İŞE GENÇLİK YILLARINDAN BAŞLANMALI

Gençlik yıllarında başlanan sigara, güneş banyoları, kötü beslenme alışkanlıkları ve stres dolu yaşantının olumsuz etkilerinin 30'lu yaşlardan itibaren görülmeye başlandığını kaydeden Dr. Gizem Toktaş Geylani, "Ancak siz ilk gençlik yıllarınızdan başlayarak doğru anti-aging stratejileri benimser, sağlıklı yaşam seçimleri yapar ve etkin bir cilt bakım rutini uygularsanız bunların olumlu etkilerini orta yaşlarda, hatta 60'larınızda bile gözlemleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.