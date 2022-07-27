Yaşlanmaya karşı, bu besinleri her gün tüketin!

Beslenme, genel sağlıkta önemli bir rol oynar. Bu nedenle sadece sağlıklı beslenerek uzun bir yaşam beklentisine sahip olabilirsiniz. Uzun süre sağlıklı kalabilmeniz için günlük hayatınıza dahil etmeniz gereken besinler vardır.

Bazı besinler zamanın vücuda ve cilde etkilerini geciktirme avantajına sahiptir. Yaşlanmaya karşı savaşmak için sağlıklı beslenmek şarttır. Genel olarak lif bakımından zengin olan meyve ve sebzeler, tam tahıllar sindirim sağlığını destekler ve bu nedenle yaşlanmayı geciktirir.

Aynı şekilde antioksidanlar ve vitaminler açısından zengin besinler de yaşlanma belirtileriyle savaşmaya yardımcı olur. Antioksidanlar, vücut tarafından üretilen ve cilt yaşlanmasından büyük ölçüde sorumlu olan serbest radikallerle savaşır.

Genellikle kırışıklıklara ve genel sağlığın azalmasına kaybına neden olan cilt yaşlanması, yetersiz sıvı alımı ile şiddetlenir. Bu nedenle sudan zengin besinler tüketmek ve her gün 1,5 ila 2,5 litre su içmek önemlidir.

Ayrıca, yaşlanmanın etkilerine karşı serbest radikallerin üretimini artıran aşırı güneşe maruz kalma, tütün ve hava kirlilik gibi bazı ağırlaştırıcı faktörlerin mümkün olduğu kadar azaltılması gerekir.

Soya bazlı gıdalar

Soya fasulyesi özellikle Asya'da yıllardır temel bir besindir. Bunlar, fitoöstrojene benzer şekilde izoflavonlar açısından zengindir. İzoflavonlar iltihap önleyici, antioksidan, antikanser ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir.

Ayrıca tüm bu özellikler vücuttaki hücre yaşlanmasını yavaşlatmaya yardımcı olur. Soya fasulyesinin faydalarından yararlanmak için yemeklerinize kolayca ekleyebilirsiniz. Bazı kanser türlerine karşı koruduğu için çok sağlıklı bir besindir.

Peynir benzeri soya fasulyesinden yapılan tofu da tüketilebilir. Esas olarak soya içerdiğinden aynı özelliklere sahiptir.

Soya ayrıca iyi bir protein kaynağıdır. Vücudun proteinleri sentezlemesi için faydalı olan tüm gerekli amino asitleri içerir. Soya bazlı bir diyet mineraller açısından da zengindir. Bu besinler özellikle dişleri ve kemikleri güçlendirmek için önemlidir.

Tofu ayrıca kalsiyum, demir, magnezyum, selenyum, fosfor, çinko ve bakır açısından da zengindir. Bu nedenle sağlıklı bir yaşam için uzmanlar tarafından şiddetle tavsiye edilmektedir.

Meyve ve sebzeler

Havuç beslenme uzmanları tarafından en çok tavsiye edilenlerdir. Uzun bir yaşam beklentisi oluşturan birçok besin içerir. Yaşınız ne olursa olsun daha iyi görmemizi sağlarlar. Ayrıca, beta karoten sayesinde A vitamini üretimine katılırlar.

Vücut A vitaminini doğal olarak üretemez. Ancak sağlıklı bağışıklık sistemi, görme, üreme ve hücresel iletişim için gereklidir. Havuç ayrıca karotenoidler açısından zengindir. Bunlar gözleri yaşa bağlı makula dejenerasyonuna karşı korur.

Havuç dışında turpgillerden sebzeler de günlük beslenmeye eklenmelidir. Bunlar lahana, brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve turp gibi yeşil besinlerdir. Bu sebzelere dayalı bir diyet vücuda belirli vitaminler (C, E, K ve folat), birçok mineral (potasyum, kalsiyum ve selenyum) ve karotenoidler (lutein ve beta karoten) sağlar. Tüm bu maddeler iyi bir kalp ve kas sağlığı için gereklidir.

Domates, güçlü bir antioksidan olan likopen açısından çok zengindir. Likopen hücresel yaşlanmayı durduran bir antioksidandır. Tüm öğünlerde domates tüketebilirsiniz. Domatesler püre veya sos haline getirildiğinde likopen bozulmadan kalır.

Nar da çok etkilidir. Bu yaşlanma karşıtı meyve tanenler, flavonoidler, yağ asitleri, vitaminler ve eser elementler açısından zengindir. Yaşlanmaya karşı adeta bir kokteyldir. Antimikrobiyal etkisi vardır ve iyileşmeyi kolaylaştırır. Nar ayrıca kolajen liflerinin parçalanmasını azaltan iltihap önleyici özelliklere sahiptir.

Yaban mersini de uzun süreli cilt hasarını önlemeye yardımcı olan çok zengin bir antioksidan kaynağıdır. Ek olarak, cildi çevresel saldırılara karşı koruma yeteneğine sahiptir.

Portakal özellikle cilt için mükemmeldir. C vitamini bakımından zengindir, hücrelerin bozulmasına karşı etkili bir şekilde savaşır ve hatta yenilenmelerine katılır. Bu meyve aynı zamanda nemlendirme ve temizleme özelliklerine de sahiptir.

Avokado da yaşlanam karşıtıdır. Bu meyve, B, C ve E vitaminleri ve kalp sağlığı için önerilen doymamış yağlar açısından zengindir. Avokado, cildin yaşlanmasını azaltan vücut tarafından kolajen üretimini sağlar.

Bir kuruyemiş olan ceviz de çinko, selenyum , E vitamini ve omega 3 açısından zengindir. Hücreleri iltihaba karşı korurlar ve cildin elastikiyetini daha uzun süre korumaya yardımcı olurlar.

Yağlı balıklar

Somon, sardalya ve ton balığı gibi yağlı balıklar yüksek omega 3 yağ asitleri içeriği sayesinde zihinsel yaşlanmayı yavaşlatır ve hasarları önler. Ayrıca, kalp hastalıklarını önlemek için de çok etkilidirler.