Yaşlanmayı geciktirmek için hayatınızda eksik etmeyin!

Dünya çapında romantik meyve olarak adlandırılan kiraz, uzun ve sağlıklı bir yaşam için hayati besinler sunar. Kirazlar tatlı ve sulu özelliklerinden dolayı popülerdir, ancak son yıllarda giderek daha fazla araştırma kirazların sağlığınız için de son derece yararlı olduğunu göstermektedir. Peki, Kirazın faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

KİRAZIN FAYDALARI

Kirazın sağlık faydalarından bazıları şunlardır:

Yaşlanma karşıtı

Kiraz, C vitamini, karotenoidler ve flavonoidler (antosiyaninler) gibi antioksidan deposudur. Antioksidanlar serbest radikalleri etkisiz hale getirirler ve bizi yaşlanma ile ilgili hastalıklardan korurlar. Ayrıca, kalp ve sinir sisteminin zayıflaması, görme kaybı, maküler dejenerasyon, saç dökülmesi, cildin kırışması, libido kaybı, kolon ve prostat kanseri gibi oksidanların olumsuz etkilerini önler.

Bağışıklığı artırır

Serbest radikallerin zararlarına karşı korunmanın yanı sıra, antioksidanlar (C vitamini, karotenoidler ve flavonoidler) ayrıca bağışıklığı arttırır ve bizi özellikle bakteriyel, viral ve mantar enfeksiyonlarından korur. Kirazlar ayrıca artrit ve iltihaplanmanın önlenmesinde, grip, ateş ve gut hastalığına karşı da çok etkilidirler.

Diyabetle mücadele

Kirazlar sadece antienflamatuar özelliklere sahip değil, aynı zamanda glisemik indekste pek çok meyveden daha düşük seviyededirler. Şeker hastaları veya risk altındakiler için, kiraz kan şekeri ve insülin seviyelerini düzenleyerek ani yükselmeleri ve çökmeleri önler. Antosiyaninlerin diyabet riskini önemli ölçüde azalttığı gösterilmiştir. Çeşitli çalışmalar, bu güçlü antioksidan ile tip 2 diyabetle ilgili anahtar enzimleri inhibe etme kabiliyeti arasında güçlü bir bağlantı olduğunu, böylece glikoz emilimini kontrol ederek vücuttaki ilişkili hipertansiyonu ve iltihabı azalttığını göstermiştir.

Ruh halimizi ve beyin gücümüzü artırıyor

Kirazlar, beyin güçlendirme yetenekleriyle bilinir. Kirazlardaki antosiyaninlerin bilişsel işlevi artırdığı, hafıza kaybını önlediği ve Alzheimer hastalığına karşı koruduğu düşünülmektedir. Kirazlardaki polifenoller, yeni bilgileri etkili bir şekilde işlememize ve beynimizle vücudumuzun geri kalanı arasındaki iletişimi geliştirmemize yardımcı olmaktadır. Ayrıca kirazlar, ruh halini ve kaygıyı düzenlediği bilinen bir hormon olan nadir bir serotonin kaynağıdır.

Uyku kalitesini artırır

Kirazdaki serotonin, melatonin ile birlikte çalışarak uyku kalitesini arttırmanın yanı sıra uykusuzluk ve uyku bozukluğu gibi hastalıklara karşı savaşmaya yardımcı olur.

Sağlıklı kaslar ve kemikler

Kirazın, romatizma, eklem, kas ve kemik ağrılarına karşı da büyük fayda sağladığı belirtilmiştir. Kas iltihapları ve kas ağrılarını geçirmeye yardım eder. 40 ile 70 yaş aralığındaki kadınlar üzerinde yapılan bir çalışmaya göre, eklemlerdeki ağrı ve şişliği azalttığı, osteoartrite karşı koruma sağladığı belirtilmiştir.

Yüksek tansiyonu düşürür

Kirazlar önemli miktarda potasyum içerir ve bu nedenle vücuttan fazla sodyum içeriğinin uzaklaştırılmasına yardımcı olur ve bu da, kan basıncı seviyelerinizin korunmasına otomatik olarak yardımcı olan hem potasyum hem de sodyum miktarını dengeler.

Saçlara doğal destek

Kirazlar, saçların zarar görmesini ve kırılmasını önleyen ve saç derisinin nemli kalmasını sağlayan B vitamini ve C vitamini içerir. C vitamini ayrıca cildinize doğal bir parlaklık verir.

Sindirime yardımcı olur

Kirazdaki lif kabızlığın giderilmesine yardımcı olurken, içlerindeki asit de sindirime yardımcı olur. Yine, kirazdaki antioksidanlar sindirim sistemini düzenli tutar. Flavonoidler, mide sularını yiyecek parçacıklarının ve safranın parçalanması için uyarır, bu da daha iyi emilim ve kullanım için yağların ve yağda çözünen vitaminlerin parçalanmasına yardım eder.