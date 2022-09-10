Yaşlanmayı yavaşlatan yiyecekler!

“Ne yersen osun” – bu söz tesadüf değildir, çünkü beslenmemiz hem fiziksel zindeliğimizi hem de görünüşümüzü etkiler. Yani genç hissedip, genç görünüp görünmediğimizi. Daha önce de belirtildiği gibi, işlenmiş sosis, beyaz un ürünleri veya tatlılar gibi sağlığa zararlı gıdalardan ve/veya iltihaplanmaya neden olan gıdalardan mümkün olduğunca kaçınmalısınız . Cilt yaşlanması, proinflamatuar gıdaların neden olduğu cilt altındaki iltihaplanma ile de hızlandırılabilir.
Bunun yerine haftada bir veya iki kez bol sebze , meyve , kepekli tahıllar , baklagiller , sağlıklı bitkisel yağlar , tohumlar ve kuruyemişler ve balık yiyin. Bazı gıdalar (cilt) yaşlanmasını önlemede özellikle yararlıdır.
Yaşlanma karşıtı en iyi gıdalar
Ürünler İster kepekli ekmek, ister kepekli makarna veya kepekli pirinç olsun – kepekli ürünler sağlığımız üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Çünkü bunlar sadece uzun süreli tokluk hissi sağlayan ve böylece obeziteyi önleyen değil, aynı zamanda sindirimi de uyaran liflerle doludur, bu da bağırsaklarımız ve bağırsak floramız üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Sağlıklı bir bağırsak florası, sağlıklı bir cilt ve fit bir vücut sağlar.
- Meyveler
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Küçük ama güçlü meyveleri tanımlamanın daha iyi bir yolu yoktur. Çünkü hem ahududu hem de çilek ya da yaban mersini vücudumuza fayda sağlayan önemli vitamin ve mineraller açısından zengindir. Küçük güç paketleri, yalnızca bağışıklık sistemimizi güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda cildimizin elastikiyetini de artıran C vitamini açısından zengindir.
- Yeşil çay
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Sadece meyve çayı mı içiyorsunuz? Yaşlanma karşıtı popüler bir besin olduğu için yeşil çayı denemeniz için iyi bir nedenimiz var. Bu esas olarak 100 gramda 90 miligram olan yüksek potasyum içeriğinden kaynaklanmaktadır. Diğerlerinin yanı sıra mineral vücuttaki su dengesinin düzenlenmesinde rol oynar ve böylece cildin yeterince nemlenmesini sağlar.
- Havuç
- Havuç yiyerek cildimizin erken yaşlanmasını önleyebiliriz. Çünkü: Erken cilt yaşlanması için en büyük risk faktörü aşırı UV radyasyonudur – ve havuçlar cilt için doğal bir güneş koruması görevi gören beta karoten ile doludur. Ayrıca güneş koruma faktörlü güneş kremi elbette yine de uygulanmalıdır.