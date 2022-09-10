Yaşlanmayı yavaşlatan yiyecekler!

“Ne yersen osun” – bu söz tesadüf değildir, çünkü beslenmemiz hem fiziksel zindeliğimizi hem de görünüşümüzü etkiler. Yani genç hissedip, genç görünüp görünmediğimizi. Daha önce de belirtildiği gibi, işlenmiş sosis, beyaz un ürünleri veya tatlılar gibi sağlığa zararlı gıdalardan ve/veya iltihaplanmaya neden olan gıdalardan mümkün olduğunca kaçınmalısınız . Cilt yaşlanması, proinflamatuar gıdaların neden olduğu cilt altındaki iltihaplanma ile de hızlandırılabilir.

Bunun yerine haftada bir veya iki kez bol sebze , meyve , kepekli tahıllar , baklagiller , sağlıklı bitkisel yağlar , tohumlar ve kuruyemişler ve balık yiyin. Bazı gıdalar (cilt) yaşlanmasını önlemede özellikle yararlıdır.

Yaşlanma karşıtı en iyi gıdalar

Ürünler İster kepekli ekmek, ister kepekli makarna veya kepekli pirinç olsun – kepekli ürünler sağlığımız üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Çünkü bunlar sadece uzun süreli tokluk hissi sağlayan ve böylece obeziteyi önleyen değil, aynı zamanda sindirimi de uyaran liflerle doludur, bu da bağırsaklarımız ve bağırsak floramız üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Sağlıklı bir bağırsak florası, sağlıklı bir cilt ve fit bir vücut sağlar.