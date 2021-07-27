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Yaşlanmayla ortaya çıkan hafıza kaybı önlenebilir

Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları, farelerde yaşa bağlı hafıza kaybını başarılı bir şekilde tersine çevirdi. Bu çalışmanın insanlarda yaşlandıkça ortaya çıkan hafıza kaybını önlemek için de geliştirilmesi bekleniyor.

27 Temmuz 2021 Salı 14:58
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Yaşlanmayla ortaya çıkan hafıza kaybı önlenebilir

Farelerin yaşlandıkça hafıza kaybına uğramaları önlendi. Çalışma hafıza kaybı yaşayan insanlar ve Alzheimer için de umut olabilir.

Cambridge Üniversitesi ve Leeds Üniversitesi'ndeki bilim insanları, beynin hücre dışı matrisindeki değişikliklerin yaşlanma ile birlikte hafıza kaybına yol açtığını, ancak bunları genetik tedaviler kullanarak tersine çevirmenin mümkün olduğunu gösterdi.

Farelerde yaşa bağlı hafıza kaybı tersine çevirildi

Cambridge Üniversitesi ve Leeds Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, çok yaşlı olarak kabul edilen 20 aylık farelerin altı aylık farelere kıyasla hafızalarında eksiklikler sergilediğini ortaya çıkardı.

Ekip, yaşlanan fareleri, kondroitin 6-sülfat miktarını yeniden oluşturabilen bir 'viral vektör' kullanarak tedavi etti ve yaşlı farelerde hafızanın yeniden iyileştiğini buldu.

Leeds Üniversitesi Biyomedikal Bilimler Okulu'ndan Dr. Jessica Kwok, "Yaşlanan fareleri bu yöntemle tedavi ettiğimizde olağanüstü sonuçlar gördük. Hafıza ve öğrenme yeteneği, öncesinden daha iyi seviyelere geri döndü" dedi.

İnsanlarda da yapılabilir

Cambridge Üniversitesi'nden Prof. James Fawcett, "Bunun heyecan verici yanı, çalışmamız sadece farelerde olmasına rağmen, aynı mekanizmanın insanlarda da çalışabilmesi.İnsan beyni kemirgenlerdekilerle aynıdır. Bu, insanların yaşlılıkta hafıza kaybı geliştirmesini önlemenin mümkün olabileceğini düşündürmektedir" dedi.

Bileşik aynı zamanda omurilik yaralanmasında da  iyileşme sağlayabiliyor.

Araştırmacılar ağız yoluyla alınabilen ve insan kullanımı için lisanslı potansiyel bir ilacı hazırlamış durumda.

Alzheimer için umut olabilir mi?

Bilim insanları, buluşun Alzheimer hastalığı nedeniyle hayvanlarda yaşanan hafıza kaybını hafifletmeye yardımcı olup olmayacağını araştırıyor.

Çalışma, İngiltere Alzheimer Araştırmaları , Tıbbi Araştırma Konseyi, Avrupa Araştırma Konseyi ve Çek Bilim Vakfı tarafından finanse ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Cambridge ÜniversitesiYaşlanmaHafıza Kaybı
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