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“Yaşlı göz” presbiyopi kimleri tehdit ediyor!

Gözlerdeki mercekler, cisimler yakınlaştıkça şişerek yer değiştiriyor ve görme kalitesini yükseltiyor, böylece yakını görme eylemi gerçekleşiyor. Ancak gözler 40 yaşından sonra bu yeteneğini kaybetmeye başlıyor ve yaşa bağlı gelişen bu problem, presbiyopi (yakını görememe sorunu) olarak adlandırılıyor.

30 Nisan 2019 Salı 10:32
“Yaşlı göz” presbiyopi kimleri tehdit ediyor!
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Gözlerdeki mercekler, cisimler yakınlaştıkça şişerek yer değiştiriyor ve görme kalitesini yükseltiyor, böylece yakını görme eylemi gerçekleşiyor. Ancak gözler 40 yaşından sonra bu yeteneğini kaybetmeye başlıyor ve yaşa bağlı gelişen bu problem, presbiyopi (yakını görememe sorunu) olarak adlandırılıyor. 

Yunancada “yaşlı göz” anlamına gelen presbiyopi, yaş aldıkça ortaya çıkan görme kusuru olarak da tanımlanıyor. Göz Hastalıkları ve Vitreo Retinal Cerrahi Uzmanı Opr. Doktor Hüseyin Sanisoğlu, yakını görememe sorunu olan presbiyopinin, gözün odağını değiştirme yeteneğini kaybetmesiyle ortaya çıktığını söylüyor. Yaşa bağlı olarak gelişen ve çoğunlukla 40 yaşını geçenlerde görülen bu kusur, gözün odaklanma gücünü azaltırken, herkeste farklı boyutlarda görülebiliyor. Sorun, patolojik olarak değil fizyolojik bir yaşlanma olarak değerlendiriliyor.

Presbiyopiyi fark etmenin kolay olduğunu ifade eden Doktor Hüseyin Sanisoğlu, presbiyopi hastalarında en sık gözlemlenen belirtilerin, dergi, gazete, kitap, telefon ya da tabletten bir içerik okurken, nesneyi kendilerinden uzaklaştırmaları olduğunu söylüyor ve presbiyopinin tedavisi hakkında şu bilgileri veriyor: 

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“Hastalar, cisimleri 50 cm’den daha yakın bir görüşte algıladıklarından itibaren göz kusuru kendisini göstermeye başlar. Şiddetli baş ağrıları ve göz yorgunluğuyla sinyal veren presbiyopide, zamanla bulanık görüş, alın ve şakak kısımlarından ağrı gibi sorunlarla karşılaşılabilir. 

PRESBİYOPİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Presbiyopi hastalığının tedavisinde gözlük kullanımından, ameliyata kadar farklı seçenekler yer alıyor; ancak gözlük tedavisinin en yaygın tedavi yöntemi olduğunu söylemek mümkün. Gözün derecesine uygun olarak doktor reçetesi ile temin edilen lensler de tercih edilebilir fakat lens kullanımından önce muhakkak göz doktoruna danışmalı ve doktordan onay alarak kullanılmalıdır. Ayrıca tedavi için tüm dünyada uygulanan yöntemlerin başında, göz içi trifokal mercek operasyonları ile presbylasik lazer tedavileri gelmektedir. Aile bireylerinde presbiyopi görülen kişilerin bir göz doktoruna danışması da sorunun tanı ve tedavisinde büyük önem taşır.”
 

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Anahtar Kelimeler:
Yaşlı GözPresbiyopi
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