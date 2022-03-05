Yaşlılar da düzenli egzersizin faydaları

Merhaba sevgili okurlar.. Bu hafta ki köşe yazımda, yaşlı popülasyonda yapılacak olan düzenli spor ve egzersizlerin ne gibi faydalar sağladığına ve önemine değinmek istiyorum…

Yaşlanma süreci vücuttaki tüm organ sistemlerinde yapısal ve fonksiyonel değişikliklere neden olur. Görme, duyma, denge ve konsantrasyon yeteneği ve kas gücününde azalmasıyla, yaşlının daha az hareket etmesi kaçınılmaz hale gelir.

Hareketsizlik süresi uzadıkça olumsuz etkiler daha da kötüleşecektir. Hareketsiz kalındığında kısa ve orta vadede eklemlerde hareket kısıtlılığı, kas zayıflığı ve erimesi, kemik erimesi (osteoporoz) ve kıkırdak yıpranması başlar. Kondisyon azalır ve damarlarda pıhtı oluşma eğilimi ve damar tıkanmaları ortaya çıkabilir.

Düzenli yapılan egzersizin faydalarından bahsedecek olursak ;

Kas kitlesi ve gücü ile ilgili faydaları;

Yaşlılar da kas kitlesi azalırken, vücut yağ kitlesinde bir artış meydana gelir.

Hareketsizlik ve kalp –damar hastalıklarının sebep olduğu dolaşımsal sorunlar sebebiyle kas gücünde azalma olur. Ve bu azalma bazal metabolizmayı yavaşlatırken, kemik yoğunluğu ve insulin duyarlılığındada azalmalara neden olabilir.

Bir çok araştırmaya bakıldığı zaman, hareketsiz yaşamı olan yaşlılarda , düzenli egzersiz yapanlara oranla kas gücünde bariz bir azalma olduğu görülmüştür.

Bu nedenle yaşlıların bağımsızlığını artırmak ve yaşlılığa bağlı kronik hastalıkları azaltmak için düzenli spor ve egzersiz ile kas kitlesinin ve kas gücünün artırılması önerilir.

2. İskelet sistemi ile ilgili faydaları;

Egzersiz yaşa bağımlı kemik doku kaybını azaltıp, kemik mineral yoğunluğu ve total beden mineral içeriğini korur ya da artırır.

Yürüme ve egzersizler hem omurga hem de kalça kemik mineral yoğunluğunda artış sağlar ve kemik erimesine bağlı kırıkları önler.

3. Eklemler ile ilgili faydaları;

Yaşla birlikte yumuşak doku elastikiyetini(esnekliğini) kaybeder ve eklem hareket açıklığı azalır. Esnekliğin artırılması ile eklem hareket açıklığında artış olabilir ve eklem ağrısı azaltılabilir.

İleri yaşlarda romatizmal hastalıklar daha çok görülmektedir ve bu hastalıklarda eklem ağrısının azaltılması, eklem fonksiyonlarının ve hareket açıklığının korunmasında egzersizin rolü çok önemlidir.

4. Düşme riskini azaltıcı etkisi

Kas güçsüzlüğü ve sonucunda denge ve yürüme bozukluğu, yaşlılarda düşmenin en önemli risk faktörleridir.

Egzersiz, kas iskelet sisteminde, kas kütlesinde ve kuvvetinde artma, eklem hareket açıklığında düzelme, bunların sağlanmasıyla da koordinasyon ve dengeyi düzelterek düşme riskini azaltır.

5. Kilo kontrolü

Uzun süre hareketsiz kalındığında kalori ihtiyacında azalma olur ve zaten vücut yağ oranı artma eğiliminde olan yaşlılarda bu kilo artışına neden olabilir.

Düzenli ve sistematik yapılan egzersizle yaşlılarda vücut yağ kitlesinde azalmaya neden olur.

Ayrıca yaşlılarda sadece kalori azaltılarak kilo kontrolü sağlanmaya çalışılırsa, yağ kitlesindeki azalma ile birlikte kas erimesi de meydana gelebilir. Bu bağlamda, kalori kısıtlaması ile birlikte yapılacak olan düzenli egzersiz, bazal metabolizmayı ve insülin duyarlılığını artırarak kilo kontrolünde yardımcı olur.

6. Kronik hastalıklar üzerine etkisi

Hareketsizlik, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, şeker hastalığı gibi kronik hastalıklar için risk faktörüdür. Egzersiz ve spor; kalbin ve akciğerlerin çalışma gücünü ve dokuların oksijen kullanımını artırır, kan akışkanlığını düzeltir, kan basıncını düzenler ve kan yağları üzerinde olumlu etkisi vardır.

Egzersizin, insülin duyarlılığı üzerinde yararlı etkileri vardır ve şeker hastalığı gelişimi riskini azaltır.

Ayni zamanda, kabızlığa engel olur, bağırsak kanseri riskini azaltır ve bağışıklık sistemimiz üzerine de olumlu etkileri vardır.

7. Ruhsal ve bilişsel fonksiyonlar üzerine etkisi

Düzenli yapılan egzersizin depresyon semptomlarını ve iç sıkıntısını azalttığı, uyku kalitesi ve süresini artırdığı, dikkat süresinde uzama yaptığı biliniyor.

Düzenli egzersiz yapan yaşlıların, bilinç düzeylerinin yapmayanlara göre daha iyi olmasının sebebinin, beyin kan akımının ve oksijenlenmesinin artmasına ve sinir hücresi yenilenmesinin daha fazla olmasına bağlı olduğu düşünülüyor.

Ayrıca, psikomotor beceride artma sonucu daha canlı ve atik olmamızı sağlar, normal günlük işlerinizde yorgunluk hissetmenizi engeller, bağımsızlığı artırır.

Özetle ; sağlıklı yaşamak ve sağlıklı yaş almak için aktif bir yaşam tercih etmeli, fiziksel aktivite ve egzersizin öneminin farkında olmalıyız.

Sağlıkla, aktif kalacağınız günler dilerim…

Uzm.Fzt.Gülay Akınsel