Yatağa girmeden önce yapmamanız gereken 6 şey

Uyku sağlığımız için en önemli faktörlerden biridir. Eğer yeterli ve sağlıklı bir şekilde uyumazsak kilo alabiliriz, konsantrasyonumuz bozulabilir, stresimiz ve kalp hastalığı riskimiz artabilir, bağışıklık sistemimiz zayıflayabilir. Bu yüzden her gün sağlıklı bir şekilde uyumamız gerekir. Fakat biz sağlıklı bir şekilde uyuduğumuzu düşünürken, birçok etken uykumuzu negatif yönde etkiler. İşte sağlıklı uyku uyumanız için yatağa girmeden önce yapmamanız gerekenler…

Alkol kullanmayın

Bir uykuyu kalitesizleştiren etkenlerin başında alkol gelir. Alkollü bir şekilde uyumak beyne zarar verir ve uyku kalitesini düşürür. Alkollü bir şekilde uyumak sürekli olarak uyanmanıza neden olur. Ayrıca yapılan araştırmalar alkollü bünyelerin derin uykuya tam anlamıyla geçemediği yönündedir.

Teknolojiye veda edin

Uyuduğunuz odada teknolojik eşya bulundurmayın. Ayrıca yatmadan önce bilgisayar, telefon gibi elektronik cihazlarda vakit geçirmeyin. Çünkü ekran ışığı zihniniz tarafından gün ışığı olarak algılanır. Zihninizin ekran ışıklarını bu şekilde algılaması, sağlıklı uyumanızı sağlayan melatonin hormonunun yeteri kadar salgılanmasına engel olur.

Egzersiz yapmayın

Evet, doğru duydunuz. Egzersiz yapmayın. Gün içinde yapılan egzersizin hiçbir kötü yanı yoktur. Hatta sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir uyku için muhteşemdir. Fakat uyku öncesinde yapılan egzersiz vücut sıcaklığını yükseltir ve uykunun kalitesini düşürür. Bu yüzden egzersiz yapmak istiyorsanız sabah veya gün içinde yapmanız hem antrenmanınız hem de uykunuz için doğru olandır.

Sıcak duş almayın

Yatmadan önce sıcak duş almak vücudunuzu rahatlatır ve uykuya geçişinizi kolaylaştırır. Fakat sıcak duşunuzu uykudan hemen önce almak vücut sıcaklığını yükseltecektir. Isınan vücut ile uykuya geçiş zordur. Gece uykunuzda terleyebilir ve yorulabilirsiniz.

Çikolata yemeyin ve kahve içmeyin

Yatmadan önce kafein kaynaklarından uzak durun. Kafeinli yiyecekler ve içecekler uykunuzu tam anlamıyla kalitesizleştirir. Kafeinin kişiyi uyanık tutma gibi bir özelliğe sahip olduğu herkes tarafından bilinir.

İlaç almayın

Eğer hayati bir zorunluluk yoksa uyumadan önce ilaç kullanmamaya özen gösterin. Bazı ilaçlar sinir sisteminizi direkt olarak etkileyebilir veya yan etkileri bulunabilir. Bu ve bunun gibi durumlar sağlıklı uykunun düşmanlarıdır. Eğer mutlaka kullanmak zorundaysanız, kullanacağınız ilacın prospektüsünü okuyun ve yan etkileri hakkında bilgi sahibi olun.

Yatağa girmeden önce yapmamanız gereken 6 şey