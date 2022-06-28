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Yatak odasında sarımsakla fark yaratın: Etkisi inanılmaz

Doğal antibiyotik sarımsak, sağlığa olan faydaları ve damak çatlatan lezzeti ile ön plana çıkıyor. Ancak sarımsağı kullanabileceğiniz bir alan daha var! Kimsenin aklına gelmeyecek olan bu yöntem ile sağlık ve mutfak dışında da sarımsak kullanabileceğinizi göreceksiniz. Bir veya iki diş sarımsak ile yatak odasında fark yaratabileceğinizi biliyor musunuz? Yapmanız gereken yastığın altına sarımsak koymak!

28 Haziran 2022 Salı 13:58
354 Okunma
Yatak odasında sarımsakla fark yaratın: Etkisi inanılmaz
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Yatak odasında sarımsak kullanmak muhtemelen kimsenin aklına gelmemiştir. Ancak bundan sonra özellikle faydasını görmeye başladığınızda yatak odasında da sarımsak kullanmaya başlayacaksınız. Yemeklere kattığı lezzet ve sağlığa yararları ile ön plana çıkan sarımsağın bu faydasını ilk kez öğreneceksiniz.

YASTIĞIN ALTINA SARIMSAK KOYDUĞUNUZDA...

“Yatak odasında sarımsağın ne işi var?” demeyin. Bir kere deneyip faydasını gördüğünüzde artık sürekli yastığınızın altına sarımsak koymaya başlayacaksınız.

Tarih boyunca birçok şey için kullanılan sarımsak, genellikle yemeklerde kullanıldı. Ancak sarımsakla ilgili batıl inançlar da yüzyıllar boyu popülerliğini korudu. Sarımsağın hem yediğinizde hem de odanızda bulundurduğunuzda bazı şaşırtıcı faydaları olduğu doğrudur.

SARIMSAĞIN SAKİNLEŞTİRİCİ ETKİSİ

Yastığınızın altına bir iki diş sarımsak koyduğunuzda daha iyi uyuduğunuzu fark edeceksiniz. Her ne kadar tuhaf gelse de sarımsaktaki kükürtlü maddelerin sakinleştirici etkisi var. Sarımsağın kokusu yastığa biraz ulaşacak ve bu da daha kolay uykuya dalmanıza yardımcı olacak. Ayrıca, uyku kalitenizi de artıracaktır. Başka bir deyişle: Daha hızlı ve daha derin uyursunuz.

BAL SÜT SARIMSAK KARIŞIMI

Uykuya dalmakta zorluk çektiğinizde de sarımsağı deneyebilirsiniz. Bir diş sarımsağı ezin, biraz ılık süt ve bal ile bir bardağa ekleyin ve için. Karışımların tadı çok hoş olmayabilir ama işe yarayabilir!

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