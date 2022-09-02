Yatakta nasıl olduğunu bu alışkanlıklara bakarak öğrenebilirsiniz

Karşınızdaki kişiyle bir şeyler yaşamadan yatakta nasıl olduğunu mu merak ediyorsunuz? Bu herkesin merak ettiği konular arasında bulunuyor. Seks uzmanı Annabelle Knight çıktığınız randevuda partnerinizin beden dilini, yemek yeme şeklini, mimiklerini ve mizacını izleyerek yatakta nasıl performans sergilediğini anlayabileceğinizi belirtiyor. Bu özelliklere dikkat ederek cinsel bir birleşim yaşamadan önlem almanız mümkün.

YATAK PERFORMANSINI BELİRLEYEN ÖZELLİKLER

HIZLI HAREKET EDİYORSA DUYGUSALLIKTAN UZAK OLABİLİR

'İşleri yavaşlatma' fikri potansiyel yeni sevgilinize tamamen yabancıysa, bu onların duygusal deneyimden yoksun olduğunu gösterebilir. Duygusal anlayış, mutlu, sağlıklı ve tatmin edici bir cinsel yaşamın anahtarıdır, bu yüzden onsuz işler ters gidebilir.

GEÇMİŞ TECRÜBELERİNİ ANLATIYORSA SORUN VAR

Geçmişteki fetihler, yatakta ne kadar harika oldukları veya kaç kişiyle yattıkları hakkında hava atmak, bir kişinin harika bir aşık olmadığını gösterir. Bu tür konuşmalar genellikle güvensizliğin bir işaretidir ve bu nedenle genellikle yatakta kötü olan birinin davranışıdır.

FAZLA DİKKATLİYSE SIKICI OLABİLİR

Çeşitlilik hayatın baharatıdır ve buna seks hayatınız da dahildir. Her zaman temkinli davrananlar, yeni şeyler denemekten kaçınanlar ve geçinmek için rutine güvenenler de genellikle yatakta en iyisi değildir.

GÖZ TEMASINDAN KAÇMIYORSA

Araştırmalar, göz temasının arzuyu ve uyarılmayı teşvik etmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor, bu nedenle göz temasından korkmayan biriyle çıkıyorsanız, kazanan sizsiniz demektir. İyi bir göz teması, kendimizi harika hissettiren Oksitosin gibi iyi hissettiren kimyasallar üretmemize yardımcı olabilir. Bütün bunlar olumlu bir cinsel deneyime katkıda bulunur ve yeni aşk ilginizin duygusal yakınlıktan korkmadığını gösterir - gözler ruhun pencereleridir.

KOMİKSE YATAKTA DA İYİ OLABİLİR

İyi bir mizah anlayışına sahip olmak, yatakta iyi olmanın temel bileşenlerinden biridir. Randevunuz da gülebiliyorsanız ve karşınızdaki de gülüyorsa işler iyi görünüyor demektir. Kanıt istiyorsanız, Pete Davidson ve Kim Kardashian'a bir göz atın. İnsanlar ne kadar komik olursa, yatakta o kadar az kötü olurlar, çünkü hiçbir şey onları korkutmaz - bu yatak odasına da uzanır.

YÜZÜK PARMAĞI ÖNEMLİ

Potansiyel yeni sevgilinizin yatakta iyi olduğuna dair bir anlatı işareti, ellerini nasıl kullandıklarıdır - sokaklarda hünerli birinin çarşaflarda harika olması daha olasıdır. Bilim adamları ayrıca, yüzük parmağınız işaret parmağınıza eşit veya ondan daha kısaysa, yatakta iyi olacağınıza inanıyor - biraz pratik yapmak için daha iyi bir bahane!

DOĞAL BİR ŞEKİLDE ÖPÜŞÜYORSA

Birisi iyi öpüşüyorsa, yatakta da iyi olması mantıklıdır. Öpüşmek doğal olmalı, provaya veya yönlendirmeye ihtiyaç duymayan sezgisel bir eylemdir. Yeni partneriniz nasıl öpüşeceğini biliyorsa, yatakta ne yaptığını bilme ihtimali yüksektir.

HIZLI YEMEK YİYORSA DİKKAT

Romantik bir randevuya mı çıktınız? Daha çatalınızı bile almadan faturayı almaya hazır mı? Bu yatakta kötü olduklarının bir işareti olabilir. Özellikle yemek gibi zevk alınması gereken şeylerle hayatta acele edenlerin, yakınlık için de acele etmeleri daha olasıdır. Ne yedikleri de bir uyarı işareti olabilir. Her dışarı çıktıklarında menüde aynı şey varsa, yatak odasında da heyecan verici olma ihtimalleri azdır!

TELEVİZYON BAŞINDAN KALKMIYORSA

Potansiyel yeni partnerinizi koltuktan kaldırmak için bir levye bulmanız gerekiyorsa, bu seks hayatınız için bir felaket olabilir. Günlük yaşamda düşük dayanıklılık, yatak odasında da düşük dayanıklılık anlamına gelir, yani tek istediğiniz bir şipşak olmadıkça, çok hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

KONUŞKANSA YATAKTA DA BAŞARILI OLABİLİR

Birisi konuşma sihirbazıysa, konuşma sanatı özen ve anlayışa bağlı olduğu için yatakta da sihir olabilir. Biri gününüzü önemsiyorsa, konuşarak ve sorular sorarak sizi daha iyi anlamak istiyorsa, yatakta da sizin için neyin işe yaradığını anlamak isteyecektir.