Yatılı rehabilitasyon neden önemlidir?

Merhaba sevgili okurlar…

Bu hafta sizlere, yatılı rehabilitasyonun amaçlarından ve öneminden bahsedeceğim…

Genel anlamda fizyoterapi ve rehabilitasyon ; postür ve kas dengesizliğini düzeltmek için, kısalan kasları esneterek, kuvvetsizleşen kasları ise kuvvetlendirerek hareket kabiliyetini ve dayanıklılığı arttırmayı amaçlar.

Fizik tedavi yatan ve ayaktan olarak iki şekilde sunulabilmektedir. Özellikle vücudun sağ veya sol tarafına felç inmesi, beyin kanaması, travmaya veya tümöre bağlı beyin hasarı, Multipl Skleroz, Parkinson hastalığı, omurilik yaralanması, serebral palsi gibi nörolojik sorunlarda yataklı fizik tedavi pek çok bakımdan hasta için avantajlıdır.

Örneğin; inme ve beyin hasarına bağlı felç, kişiyi ve yakınlarını hazırlıksız yakalar. Kısa bir süre öncesine dek kendi işlerini görebilen, mesleğini yapan ve üretken bir yaşam süren kişi, beyin hasarı sonucu bir anda konuşma, yemek yeme, yürüme, elini kullanma gibi yeteneklerini yitirebilir ve diğer insanlara bağımlı hale gelebilir. Bu gibi durumlarda, fizik tedavi ve rehabilitasyonun amacı; bu durumdaki hastayı mümkün olan en kısa sürede tekrar bağımsız hale getirebilmek, toplum ve meslek yaşamına geri döndürebilmektir.

Yataklı fizyoterapinin önemi;

1- 7/24 Tıbbi Gözetim ve Destek

İnme, omurilik felci gibi sorunlarda çok çeşitli organ ve sistemler etkilenebilmektedir. Hareketsiz kalmakta buna ek sorunların oluşması için başlı başına risk faktörüdür. Cilt yaraları, akciğer enfeksiyonları, psikiyatrik bozukluklar, damar içi pıhtı oluşumu, ikinci kez felç geçirilmesi riski de oldukça sıktır.

Hastanede yatarak 7/24 tıbbi gözetimde olmak pek çok komplikasyonun oluşmadan önlenmesini veya erkenden fark edilerek hızla tedavi edilmesini sağlar. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman doktorunun günlük vizitleri, fizyoterapistlerin uygulayacağı rehabilitasyon programlarının dahil olması ve hemşirelerin tüm günü kapsayan gözetimleri ile hastanın genel klinik durumu yakından takip edilir, gereken müdahale ve ayarlamalar gecikmeden yapılır.

2- Erken Dönem Rehabilitasyon

Ağır felç geçirmiş, bilinci açık olmakla beraber yardımsız oturamayan ve ayağa kalkamayan bir hastanın bu şekilde her gün evinden fizik tedavi merkezine gidip gelmesi zordur. Bu durumdaki pek çok hasta transfer güçlüklerinden ötürü ayaktan fizik tedaviye katılamamaktadır. Bu hastaların yataklı fizik tedavi merkezinde rehabilitasyonu daha verimli ve konforludur.

3- Kapsayıcı Tedavi

İnme, beyin hasarı, omurilik felci hastasında hareket kabiliyetinin azalması veya yitirilmesi yanında konuşma ve yutma sorunları, tansiyon problemleri, mesane ve bağırsak sorunları, denge sorunları gibi pek çok problem eş zamanlı mevcut olabilir.

Hastanın hem elektrik stimülasyon tedavisi alması, hem fizyoterapistle birebir manuel egzersiz yapması, ayrıca konuşma terapisti ile seansa girmesi, ergoterapist ile çalışması, robotik cihazla ayağa kaldırılması ve yürütülmesi ve daha pek çok fizik tedavi uygulamasına katılması gerekebilir.

Ayaktan tedavilerde bu seansların planlanması daha zor ve hasta için yorucu olabilir. Yatarak fizik tedavide terapi ve dinlenme saatleri hastanın ihtiyacına göre daha esnek bir şekilde planlanabilir.

4- Yoğun Fizik Tedavi

Ayaktan fizik tedavide çoğu merkezde 45 dakika ila 1,5 saat arasında bir fizik tedavi yapılabilmektedir. Bazen bu süre daha da kısadır. Oysa ki erken dönem nörolojik rehabilitasyonda günde en az 3 saat hastanın aktif katıldığı fizik tedavi yapılması gerekmektedir. Zaten hastaların bu hastalıklara özel yataklı fizik tedavi merkezlerine kabul edilme kriterlerinden birisi de günde en az 3 saat süren yoğun tedaviyi kaldıracak durumda olmalarıdır.

5- Sadece Tedaviye Odaklanmak

Ayaktan fizik tedavi programlarında hayatın parçası olan gidiş-gelişler, yemek yapma, ev temizliği, günlük işlerin takibi gibi dikkat dağıtıcı unsurlar yatarak fizik tedavide bulunmaz. Hasta ve refakatçisi orada tek bir amaç için bulunur ve tüm dikkatlerini rehabilitasyonlarına verebilirler. Günün 24 saati hastanın ihtiyaçlarına göre rehabilitasyon ekibi ile beraber belirlenmiş hedeflere ulaşmak için yapılandırılmıştır.

Nörolojik rehabilitasyon bir bakıma beynin yeniden eğitimidir ve bu açıdan bol tekrar çok önemlidir. Yataklı fizik tedavi merkezlerinin en büyük avantajlarından biri yoğun tedavi uygulama şansı sağlamasıdır. Erken dönemde, hedefe yönelik yoğun fizik tedavi inmeye bağlı felç geçiren hastaların iyileşmesinde en yüksek başarıya sahiptir.

Sağlıklı günler dilerim..

Uzm. Fzt. Gülay Akınsel