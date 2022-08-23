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Yavaş yavaş öldürüyor: Hele bir de yanında...

Çay, kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası. Hem üretimde hem de tüketimde dünya lideri olduğumuz siyah çay ile ilgili yapılan çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlar, başta çay severler olmak üzere birçok insanı kahredecek cinste. Günü, saati fark etmeden tüketilen çayın yanlış demlendiğinde sağlığa zararları olduğu biliniyordu. Şimdi ise kaynar sıcaklıkta tüketilen çayın ölümcül tehlikesi olduğu konusunda uyarı yapıldı. Özellikle çayla birlikte alkol ve tütün de kullanılıyorsa, kanseri tetikliyor.

23 Ağustos 2022 Salı 10:25
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Yavaş yavaş öldürüyor: Hele bir de yanında...


Ülkemizin açık ara en çok sevilen içeceği olan çayla ilgili yapılan araştırmaların sonuçları üzdü. Kanser riskini tetikleyen çay, alkol ve tütün ürünleri ile beraber tüketildiğinde adeta yavaş yavaş öldürüyor.

ÇAYIN ÖLÜMCÜL ZARARI

Çay tüketiminin zararları bir kez daha gözler önüne serildi. Özellikle çayla birlikte sigara ve alkol kullanımı çayın zararını ölümcül seviyelere çıkarıyor. Çayın kaynar derecede sıcak içilmesi de kanser riskini tetiklediği ortaya çıktı.

Üretiminde de tüketiminde de dünya lideri olduğumuz çay, özellikle sigara ile içenlerde ölümcül derecede tehlikeli olabiliyor.

Uzmanların yaptığı son çalışmalara göre, çay ile ilgili ciddi bir tehlike uyarısı yapıldı. Ayrıca çayın kaynar derecede içilmesinin özellikle sigara içenler kanser riskine davetiye çıkardığı da belirtildi.

Tgrt Haber’in Annals of Internal Medicine isimli tıp dergisinden aldığı habere göre; yayımlanan makalede, çay ile ilgili yapılan önemli araştırmaya değinildi.

SONUÇLAR ÇOK KÖTÜ

Söz konusu bu yeni araştırmayla birlikte özellikle sigara içenleri bir kötü sonuç beklediği ortaya çıktı.

Buna göre, her gün sigara içen ve alkol tüketenlerin içtiği sıcak veya çok sıcak çay, büyük bir tehlikeye neden olarak gırtlak kanseri riskini beş kat artırdığını ortaya koydu.

Gırtlak kanserinin, dünya genelinde en sık görülen sekizinci kanser türü olduğu bildirildi. Ölümcül bir hastalık olarak bilinen bu kanserin, her yıl yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Çayın yanı sıra başka çok sıcak içeceklerin de yemek borusunu alkol ve duman gibi kansere neden olduğu biliniyor.

Sıcak sıvı, yemek borusunun astarının tahriş olmasına neden olabiliyor, iltihaplanmaya ve hücrelerin daha hızlı çoğalmasına sebep olabiliyor.

İçilen çay veya başka bir sıcak sıvı, yemek borusunu kaplamakta olan hücrelerin bariyer işlevini bozabildiği gibi orada yer alan dokuda diğer kanserojenlerden daha fazla hasara açabiliyor.

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