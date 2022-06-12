Yaz ayının en iyi 10 besini

Dengeli, lezzetli ve ekonomik menüler oluşturmak için taze ürünler gibisi yoktur, ancak sezonun yıldızlarının kim olduğunu belmeniz gerekiyor.

Daha fazla meyve ve sebze yemenin vitamin ve mineral eksikliklerini önlemeye yardımcı olduğu iyi bilinmektedir. Meyve ve sebzeler zengin bitkisel içeriklerinin yanı sıra antioksidanlar içerirler.

Antioksidanlar bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için gerekli olan ve özellikle kalp ve damar hastalıkları ve diyabeti önlemeye yardımcı olan besinlerdir.

Özellikle yaz aylarında mevsim meyveleri ve sebzeleri oldukça fazladır ve bunlar sağlıklı beslenmenin anahtarıdır.

İşte yaz mevsiminin en iyi 10 besini.

Kavun

Kavunlar özellikle su bakımından zengindir. Yüzde 90 sudan oluşan kavunlar yaz aylarıcı için canlandırıcı meyvelerden bitidir. Kavunlar ayrıca beta karoten, C vitamini, B9 vitamini, potasyum ile farklı mineraller açısından zengindir. Bu içerikler kavuna idrar söktürücü özellik kazandırır. İçerdiği elementler çoktur ve demir, çinko, bakır, manganez ve iyot gibi birçok mineral içerir.

Tüm meyveler gibi yemekten hemen sonra tüketmekten kaçının, aksi takdirde fermente olur ve sindirim rahatsızlığına neden olur.

Ahududu

Ahududu, çeşitli renklerde, boyutlarda, dokularda ve tatlarda bulunabilen tipik bir yaz meyvesidir. C vitamini, B9 vitamini, potasyum, kalsiyum, fosfor ve magnezyum açısından zengin, tatlı ve hafif bir meyvedir.

Birçok kırmızı meyve gibi ahududu da tanen ailesinden iki fenolik bileşik olan flavonoidler ellagik asit ve gallik asit içerir. Bunlar antioksidan ve iltihap önleyici bileşiklerdir. Ayrıca her ikisi de antimikrobiyal etkiye sahiptir.

Mısır

Güçlü bir doyurma gücüne sahip olan mısırların aynı zamanda glisemik indeksi düşüktür. Glisemik indeks, gıdaların kan şekerini yükseltme hızıdır. Mısırlar, iyi bir tokluk hissi verirken, aynı zamanda vücuda istikrarlı ve stabil bir enerji sağlar.

Mısırlar iyi bir lif, magnezyum ve B vitamini kaynağıdır. Ayrıca mısırlar esansiyel yağ asitleri içerirler.

Kayısı

Su bakımından zengin olan kayısılar beta karoten, C vitamini, B9 vitamini ve çeşitli mineraller içerir. Kayısılar vücudun erken yaşlanmasına ve bazı kronik hastalıkların ortaya çıkmasına karşı savaşan antioksidan ve detoks edici özelliklere sahiptir.

Kayısılar bağırsak geçişini artırmaya, kabızlığı önlemeye ve bağırsak hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olan iyi bir lif kaynağıdır. Lif açısından zengin bir diyet kalp ve damar hastalıklarını önlemeye yardımcı olur ve ayrıca tip 2 diyabeti ve iştahı kontrol altına alır.

İncir

Taze incir, yazın mükemmel meyveleridir. Özellikle müshil özellikleriyle mideyi boşaltmak için harikadırlar. İncir lif bakımından zengindir. Bu nedenle özellikle kabızlığa karşı mükemmeldir. Daha iyi sindirilebilirlik için olgun, yumuşak, hassas ve tatlı olaların seçilmesi tavsiye edilir.

Kalorisi düşük ve su içeriği yüksek olan incirler, C vitamini ve kalsiyum açısından zengindir. 6 adet incir günlük kalsiyum ihtiyacını karşılar.

Taze fasulye

Lif açısından zengin olan taze fasulyelerin sindirimi oldukça kolaydır. Fasulyeler ayrıca A, C ve B9 vitamini içerirler. İyi bir bitkisel protein kaynağı olan taze fasulye, vejeteryanlar ve veganlar için de ideal bir seçimdir.

Düşük kalorili olan taze fasulyeler, içeriğindeki besinleri maksimum düzeyde korumak için buğulanmalı veya suda pişirilmelidir.

Biber

Dolmalık biber, en iyi C vitamini kaynakları arasında yer alır. Özellikle kırmızı dolmalık biber portakaldan ve kividen çok daha fazla C vitamini içerir. Çiğ kırmızı biber, proteinlerin ve yağ asitlerinin metabolizmasına ve ayrıca nörotransmiterlerin (sinir uyarılarındaki haberciler) üretimine katılan bir koenzim görevi gören iyi bir B6 vitamini kaynağıdır.

Ayrıca kırmızı kan hücrelerinin üretimine katkıda bulunur ve daha fazla oksijen taşımalarını sağlar. Yeşil ve kırmızı dolmalık biber karotenoidler ve flavonoidler gibi çeşitli tipte antioksidanları iyi miktarlarda içerir.

Kabak

Su açısından zengin olan kabaklar, düşük kalorilidir ve zengin bir lif kayanğıdır. Kabaklar ayrıca manganez, fosfor ve potasyum gibi mineralleri de çok yoğun şekilde içerir.

Çok sindirilebilir olan kabaklar, yaz öğünlerinin adeta yıldızıdır. Tek başına yenebildiği gibi birçok tarife eklenebilen çok yönlü bir sebzedir.

Salatalık

Kabak gibi salatalık da su bakımından çok zengindir ve kalorisi düşüktür. Vücudu nemlendirir ve tokluk hissini destekler. Organik olarak satın alırsanız, kabuğunu soymanıza gerek yoktur, kabuğunda bulunan klorofil ve lifin yanı sıra bazı antioksidan fenolik bileşiklerden yararlanabilirsiniz.

Domates

Domatesin sağlığa birden fazla faydası vardır. Farklı şekiller, boyutlar, renkler, tatlarda bulunan domatesler vücudun sulu kalmasına yardımcı olur. Bağırsak geçişini uyaran domatesler, tokluk hissini artıran iyi bir lif kaynağıdır.

Domatesler A, B, C ve E vitamini kaynağıdır. C vitamini ve A vitamininin öncüsü olan beta karoten gibi renkli pigmentlerin varlığı domatese erken yaşlanmaya karşı savaşan antioksidan özellikler verir. Domatese erken yaşlanmaya karşı savaşan en iyi besinlerden biridir.