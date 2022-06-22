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Yaz aylarında fit kalmanın formülleri

Yaz aylarında deniz sefasını kaçırmak istemeyenler, fit görüntülerine katkı sağlayacak formülleri araştırmaya başladı.

22 Haziran 2022 Çarşamba 22:26
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Yaz aylarında fit kalmanın formülleri
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İncecik, zayıf bir görüntü herkesin hayali...

Kimileri yediklerine dikkat etmediği halde fit kalmayı başarırken, kimileri ise su içse kilo alıyor.

Kış aylarında yediklerimize dikkat etmeyip, aldığımız kilolar yazın gelmesiyle birlikte kabusa dönüşüyor.

Zayıflığın yanı sıra sağlıklı olmak da oldukça önemli.

Peki, yaz aylarında nasıl sağlıklı beslenilir?

Yazın sağlıklı beslenmenin 5 formülü...

Su tüketimini artırın...

Yaz mevsiminin gelişi ile artan sıcaklığın ve vücut ısısının su kaybına neden oluyor.

Vücudumuzun % 55 ila 75’i sudan oluştuğunu yazın daha çok su içilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, vücudumuzdaki sıvı kaybının yorgunluğa neden olacağını söylüyor.

Özellikle yaz aylarında en az 2-2,5 litre su tüketilmesi gerekiyor.

Vücudumuzda yeterli sıvı alınıp alınmadığı idrar rengimizden kontrol edebiliriz.

Eğer idrar rengimiz açık renk değil de koyu renk ise bu durum yeterli sıvı almadığımızı gösteriyor.

Yaz mevsiminin gelişi ile artan sıcaklığın ve vücut ısısının su kaybına neden oluyor.

Yaz aylarında egzersiz ve spor yapılırken kış aylarına göre daha fazla sıvı kaybı olacağı için egzersize başlamadan 15 dakika önce 1-2 bardak su tüketilmeliyiz.

Ayrıca ter ile kaybedilen minerallerin yerine konması için gazlı şekerli içecekler yerine, maden suyu, ayran gibi içecekleri tercih etmeliyiz.

Kahvaltı en önemli öğün...

Yaz aylarında yapılacak kahvaltıda; az yağlı peynirler, zeytin, yumurta ve taze sebze ve meyveler olmalıdır.

Kafein içeren içecekler yerine az yağlı süt ve taze sıkılmış meyve suları, ıhlamur gibi bitki çayları tercih edilmelidir.

Vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral alımını artırmak için sebze ve meyve çeşitlerinden yeteri kadar almalıyız.

Uzmanlar, günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesini öneriyor.

Sebze yemeklerine yönelin...Liften zengin gıdalar tüketin

Öğünlerinizde karbonhidrattan fakir gıdalar tüketin.

Bunlar; zeytinyağlı yemekler, ızgaralar ve beyaz et ağırlıklı gıdalardan oluşmalıdır.

Bol yeşillik ile yapılmış salataları sofranızdan eksik etmeyin!

Kolesterol, şeker ve tansiyon, kabızlık üzerine olumlu etkilerinden dolayı lifli gıdalarla beslenmeyi alışkanlık haline getirin.

Yemeklerin pişirilişi ve porsiyon kontrolü önemli...

Yaz ayları, besin zehirlenmeleri açısından oldukça risklidir.

Sıcak havalarda tüketilen besinlerin miktarının ve pişirilme şeklinin de beslenmede önemli rol oynuyor.

Özellikle yaz aylarında dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınmalıyız.

Çabuk bozulan, et, yumurta, süt, balık gibi besinler açıkta tüketmemeliyiz.

Besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz.

Gece atıştırmayı bırakın...

Sağlıklı beslenmek ve kilo vermek istiyorsanız akşam 19.00'dan sonra ağır yiyceklerden uzak durmalısınız.

Birçok insan gece yedikleri abur cuburlar yüzünden kilo alıyor.

Özellikle diyet yapanlar gün içinde kendilerini aç bıraktıkları için gece yemeye yöneliyor ancak bunları tavsiye etmiyoruz.

Anahtar Kelimeler:
YazFitSağlık
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