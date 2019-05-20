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Yaz döneminde ayak bileği burkulmalarına dikkat!

Yaz döneminde açık havada yapılan aktivitelerin artması ile birlikte düz ayakkabılar, sandalet veya terlikle engebeli ya da taşlık zeminlerde yürüyüş yapılmasının ayak bileği burkulmalarına zemin hazırladığını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Osman Lapçın burkulmalar hakkında önemli noktalara değindi.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 12:05
Yaz döneminde ayak bileği burkulmalarına dikkat!
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Op. Dr. Osman Lapçın, “Ayak bileği burkulması ayak bileği bağlarının içe veya dışa doğru zorlanması sonucunda ortaya çıkar. Ayak bileği bağlarının zorlanması bağlarda farklı derecelerde hasara neden olmaktadır. Ayak bileğinin burkulmasının birçok nedeni bulunmaktadır.

Ayak bileği düz zeminde, spor yaparken veya yürürken ayak bileğinin çukura tümseğe takılması sonucu burkulabilir. Sıçrama hareketinde yere iniş sonucu ayak bileği bağlarında yırtılmalar meydana gelebilir. En sık görülen burkulma türü ise ayağın içe doğru dönmesi şeklindedir. Bu yaralanmada ayak bileğinin dış ve ön tarafındaki bağlar yaralanır.
Isınmadan spor yapmaya başlamak ya da spor yapılan zemin ile ayakkabıların uyumsuz olması sonucu da ayak bileği burkulmaları meydana gelebilir.

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TEKRARLAYAN BURKULMALARIN SEBEBİ NE?

Ayak bileği burkulmaları uygun şekilde tedavi edilip denge ve güçlendirici egzersizler yapılmadan tedavi süreci sonlandırılırsa, tekrarlayan burkulmalar meydana gelebilir. Tekrarlayan ayak bileği burkulmaları sonucunda ise ayak bileği çevresindeki kaslar zayıflar ve kas dengesi bozulur. Bununla birlikte bu burkulmalar kıkırdak hasarlarına yol açar. Kıkırdak hasarları ise burkulmadan bir süre sonra kendisini gösterir ve uzun yürüyüş gibi belli bir efor harcamayla ortaya çıkar. Bu nedenle burkulmalardan sonra ortaya çıkan ağrılar kıkırdak hasarı bakımından sorgulanmalıdır.
Tekrarlayan ayak bileği burkulmaları ayak bileğinde kronik ağrıya, ayak bileğine güvensizlik ve dengesizlik hissine neden olabilir.

TEDAVİ CİDDİYE ALINMALI

Ayak bileği burkulmalarında kırık yoksa bağ yaralanmaları meydana gelmiştir. Ancak bağ yaralanmaları da en az kemik kırığı kadar dikkatli bir şekilde hassasiyetle tedavi edilmesi gereken ve ciddiye alınması gereken rahatsızlıklardır.
Ayak bileği spor esnasında burkulduysa spor sonlandırılmalıdır ve burkulmadan sonra ayağın üzerine basılmamalıdır ve yük verilmemelidir. Bacak en az göğüs hizasında olacak şekilde yüksekte tutulmalıdır ve 15-20 dakika periyodlarıyla burkulan yere buz uygulaması yapılmalıdır. Elastik bir sargı varsa çok sıkmadan şişlik sınırlandırılabilir ve bir hekime başvurulmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Ayak Bileği
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