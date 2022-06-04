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Yazın faydadan çok zarar veriyor

Baharatlar, çok eski yıllardan beri hem yemeklere lezzet katması hem de sağlık için olan yararlarından faydalanmak için kullanılırlar. Yaz aylarında yemeğinize bazı baharatlar eklemek, sindirim sisteminiz ve vücut ısınız için harikalar yaratabilir. Ancak sıcak havalarda tüm baharatlar aynı etkiye sahip değildir. Kışın faydalarıyla iyi gelen bazı baharatlar yaz aylarında ise yenilmemeli.

04 Haziran 2022 Cumartesi 23:05
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Yazın faydadan çok zarar veriyor

Kavurucu yaz sıcağı, sindiriminizi yavaşlatabilir ve enerji seviyelerini olumsuz etkileyebilir. Vücudunuzun ve zihninizin sorunsuz çalışması için hava sıcaklığının yüksek olduğu aylarda vücudunuzu serin tutmak sizi rahatlayabilir. Vücudunuzu serin tutmaktan kasıt dondurma ve soğuk içecekler tüketerek geçici bir ferahlık sağlamak değil. Serinletici etkisiyle uzun süre sizi rahatlatacak besinler...

Yaz aylarında yemeğinize bazı baharatlar eklemek, sindirim sisteminiz ve vücut ısınız için harikalar yaratabilir. Kişniş iltihapla savaşmaya yardımcı olabilirken, rezene tohumları sindirimi destekler. Nane vücut ısısını düşürürken kimyon tohumları şişkinlik ve asit reflüsü ile mücadele edebilir.

Örneğin; pul biber vücut ısısını yükseltebileceği ve midede yanma hissine neden olabileceği için sıcak havalarda kullanılmamalıdır. Zencefil ise mide ekşimesi, ishal ve diğer mide sorunlarına yol açabilir.

YAZ İÇİN EN İYİ BAHARATLAR

KİŞNİŞ

Terlemeye yardımcı olan ve iç sıcaklığı düşüren, vücudu detoksifiye eden, serin ve taze tutan terletici özelliklere sahiptir. Sadece vücudun aşırı ısı ve toksinlerden kurtulmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda sindirim sistemini yatıştırır ve iltihapla savaşır.

REZENE TOHUMLARI

Serinletmesinin yanı sıra sindirimi destekler. Aynı zamanda mükemmel bir C vitamini kaynağıdır.

KİMYON TOHUMLARI

Kimyon sadece yemeğin aromasını arttırmakla kalmaz, aynı zamanda vücut ısısını da düzenler. Detoksifikasyona yardımcı olan ve gaz ve şişkinlik sorunları için bir çare olan lezzetli bir baharattır. Bu kavurucu sıcakta hem hafiflemenizi sağlar hem de vücudunuzu ferahlatır.

NANE

Çok yıllık bir bitkidir ve lezzetli bir baharattır. Ferahlama hissi sağlayan mentol için önemli bir bileşendir. Hazımsızlığı iyileştirmeye yardımcı olur, asitliği ve gastrite bağlı göğüs ağrısını giderir. Sindirim sürecinde açığa çıkan fazla enerjiyi ciltteki gözenekleri açarak ve harekete geçirerek yayar ve böylece vücut ısısını düşürür.

YAZ MEVSİMİNDE KULLANILMAMASI GEREKEN BAHARATLAR

KIRMIZI PUL BİBER

Fazla alındığında midede, boğazda ve göğüste yanma hissine neden olur. Ayrıca vücut ısısını da yükseltebilir.

SARIMSAK

Kilo vermekten, açlığı kontrol altına almaktan metabolizmayı hızlandırmaya kadar pek çok faydası vardır. Ancak vücut ısısını yükselttiği için kış mevsiminde daha fazla, yazın ise daha az tüketilmesi tavsiye edilir. Ayrıca ağız kokusuna, asit reflüsüne ve kanama riskinde artışa neden olabilir.

ZENCEFİL

Tadı keskindir ve yaz aylarında aşırı tüketimi zararlı olabilir. Aşırı miktarda alındığında mide ekşimesi, ishal ve diğer mide sorunlarına da neden olabilir.

Anahtar Kelimeler:
BaharatlarSağlıkYaz Ayı
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