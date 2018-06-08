Yazın probiyotik tüketmeyi ihmal etmeyin

Yaz tatilinde rutinimizi bozan eğlenceli aktiviteleri seviyoruz ama çocuklarımızın uyku ve yeme alışkanlıklarının bozulmasından da hoşlanmıyoruz. Kabul etmemiz gerekir ki bozulan rutinimiz onların sindirim sistemlerinin de rutinini bozacak. Sindirim düzensizliği ve hatta hastalıklara neden olabilir. Yaz tatilinde hasta olmak, çocuğumuzun hasta olması tam bir kâbustur. Peki, ne yapmalıyız?

Düzen Sağlık Grubu Özel İmmunoloji Birim Sorumlusu Dr. Tutku Taşkınoğlu, probiyotiklerin beslenmede neden bu kadar önemli olduğunu anlattı:

Probiyotikler bağırsaklardaki iyi bakterileri destekler ve bu da sağlıklı sindirime yardımcı olur. Rutin ve diyetteki değişiklikler, stres çocuklarınızın ve hatta sizin bağırsaklarınızdaki iyi bakterilerin doğal dengesini bozabilir. Onlara ev yapımı yoğurt, kefir, turşu ve fermente meyve suları gibi probiyotik içeriği yüksek besinlerle yardımcı olabilirsiniz. Eğer kendi probiyotikli yoğurdunuzu yapabilirseniz 24 saat boyunca fermente edildiği için, çoğu ticari çeşitten çok daha fazla sayıda sağlıklı bakteriye ve neredeyse hiç laktoza sahip olmayacaktır ve en iyi seçenektir.

Çocuğunuza, kahvaltı veya yatma zamanı gibi, sizin için uygun olan bir zamanda probiyotik içeriği zengin besinler verebilirsiniz hatta doktorunuz uygun gördüğü durumlarda hazır probiyotik çiğneme tabletleri kullanabilirsiniz. Bu sadece sağlıklı sindirime yardımcı olmaz, aynı zamanda tüm yaz boyunca çocuklarınızın bağışıklık sistemini destekleyerek sağlıklı kalmasına da yardımcı olur!