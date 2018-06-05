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Yazın saç ektirenler dikkat!

Yaz aylarında saç ektirenler için dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Yasemin Gülgör, yeni saç ekimi yaptırmış kişilerin mutlaka güneşten kendilerini koruması gerek...

05 Haziran 2018 Salı 14:41
Yazın saç ektirenler dikkat!

Yaz aylarında saç ektirenler için dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Yasemin Gülgör, yeni saç ekimi yaptırmış kişilerin mutlaka güneşten kendilerini koruması gerektiğini ifade ederek, “1 ay denize ya da havuza girmeyin” dedi. İşte ayrıntılar...

Güneşin direkt ışıklarına maruz kalmamak adına şapka takılması gerektiğini vurgulayan Yasemin Gülgör, "Şapka taktığınız zaman güneşten etkilenmezsiniz. Saç ekiminin ardından 1 ay denize ya da havuza girmemenizi öneriyoruz. Saat 12.00-15.00 arası lütfen denize girmeyelim, güneşte kalmayalım. Çünkü ışıkların direkt algılandığı saatledir. Akşam saatleri denize girip gündüz istirahat etmeniz çıkacak saçlarınız açısından çok önemlidir" diye konuştu.

"Ekimi yapılan saçların kaliteli bir şekilde çıkması için operasyon sonrası süreçleri dikkate alın" diyen Gülgör, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaz aylarında saç ekimi yaptırıyorsak güneş ışıklarından uzak duralım. Aşırı terlemelerden dolayı enfeksiyon olabilir bu da saçın çıkmasına değil de tedaviye doğru bizi yönlendirir. Lütfen bunlara uyalım."
 

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