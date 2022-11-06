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YDÜ Hastanesi'nde Göğüs kemiği açılmadan bypass ameliyatı

Koroner baypass ameliyatları yüksek teknolojili donanımlar ve görüntüleme sistemlerinin kullanılmasıyla artık 5-6 santimetrelik çok küçük kesilerden yapılabiliyor.

06 Kasım 2022 Pazar 12:27
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YDÜ Hastanesi'nde Göğüs kemiği açılmadan bypass ameliyatı



Yakın bir geçmişe kadar göğüste açılan 15-20 santimetrelik kesiden, göğüs kafesinin de açılması ile gerçekleştirilirken koroner baypass ameliyatlarının artık küçük kesilerden yapılması mümkün. Hayat kurtarıcı olsa da klasik baypass ameliyatları hastalar için birtakım dezavantajlar içeriyor. Göğüs kemiğinin kesilmesi nedeniyle iyileşme süreci gecikiyor, sosyal yaşama ve iş hayatına dönüş uzun zaman alıyor.

Günümüzde, göğüs kemiği kesilmeden, küçük kesiden gerçekleştirilen baypass ameliyatları ise sağladığı avantajlar ile gelecekte klasik ameliyatların yerini alacak gibi görünüyor. Bu yeni yöntemde tüm ameliyat 5-6 santimetrelik küçük bir kesi ile kaburgalar arasından girilerek gerçekleştiriliyor.

Son dönemde dünyada küçük kesiden baypass ameliyatlarının popüler olmaya başladığını belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalından Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, yöntemin uygulanma kararında, aort damarının pozisyonu, damarların yapısı ve kireçlenme durumunun belirleyici faktörler olduğunu söyledi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde bu yöntemle pek çok ameliyata imza atan Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, “Ameliyat öncesi detaylı planlama, yüksek teknolojili donanımlar ve görüntüleme sistemlerinin kullanılması ile koroner baypass cerrahisi küçük kesilerden mümkün hale gelmektedir. Bacaktan damar kullanılacağı durumlarda ise bacağa kesi yapmadan kamera ile tüm bacak damarı endoskopik (VirtuoSaph Plus) olarak çıkartılabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Küçük kesi ile hastalar sosyal ve iş yaşamlarına çok daha kısa sürede dönüş yapıyor

Küçük kesi koroner baypass ameliyatları hasta konforu açısından birçok avantaj içeriyor. Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz yöntemin avantajlarını “Göğüs kemiği açılmadığı için hastaların ağrı hissi yok denecek kadar az oluyor. Ameliyat sırasında ve sonrasında klasik yönteme göre daha az kanama olduğundan, hastada çok daha az kana ihtiyaç duyuluyor. Hastalar göğüs kemiği kesilmediği için vücut bütünlüğünün yitirildiği hissine kapılmıyor ve iyileşme süreci kısalıyor. Normal baypass ameliyatlarında hasta 7-10 gün hastanede kalırken, küçük yara baypass ameliyatlarında hasta 4-5 gün içerisinde taburcu olabiliyor. Klasik ameliyatlar sonrasında uzun süre araba kullanmak ve spor aktiviteleri yapmak önerilmezken, küçük kesi ile ameliyatlarda hasta taburcu olduğu gün kendi arabasını kullanarak evine dönebiliyor. Aynı zamanda küçük kesi ile ameliyatlar kozmetik açıdan da hastalarda memnuniyet yaratıyor” sözleriyle ifade ediyor.

Küçük kesi yöntemi ile koroner baypass ameliyatı sonrası kontroller

Küçük kesi ile koroner baypass ameliyatı sonrası, hastaların, taburculuğun birinci ayında ilk kontrollerini, altıncı ayında ise ikinci kontrollerini yaptırmaları gerekiyor. Sonrasında yıllık kontrollerle devam ediliyor.

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