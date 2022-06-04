YEME FARKINDALIĞI (MINDFUL EATING) NEDİR?

Merhaba sevgili okurlar,

Günümüzde dengesiz beslenme ve hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi ve davranış tarzlarının olumsuz anlamda değişmesi pek çok hastalığın meydana gelmesine vesile olmuştur. Bunlarla beraber sosyal/çevresel ve duygusal etmenlere bağlı gelişen yeme davranışındaki olumsuz değişiklikler toplum bazında obezitenin gelişmesinde etken bir rol oynamıştır. Bu nedenle araştırmacılar bozulmuş yeme davranışlarına ve obezite tedavilerine yardımcı olabileceklerini düşünmelerinden dolayı yeme farkındalığı yaklaşımına odaklanmışlardır.

Peki, yeme farkındalığı nedir?

Yeme farkındalığı; besin tüketimi esnasında duygu, düşünce ve davranışların bilinçli bir şekilde, yargılamadan farkına varılması olarak kısaca tanımlanabilmektedir. Bu farkındalık sayesinde kendimize fayda sağlayacak davranış değişikliklerine yönelik adımlar atılabilmektedir. Son zamanlarda yemek yerken çevresel (televizyon, telefon, vb.) ve duygusal etmenler (mutsuz, öfkeli, vb.) gibi pek çok uyarıcıya maruz kalıyoruz ve bazen her şey o kadar bir hızlı gelişiyor ki yenilen yemeğin tadından tutun pek çok şey fark edilmeden davranışlarımızın kontrolü otomatik bir pilota devredilmiş gibi oluyor. Bu olumsuz durum varlığında farkındalıklı bir şekilde yemek yediğimiz takdirde yeme davranışlarımız ve besin seçimlerimiz daha sağlıklı bir hal alıyor.

Bu doğrultuda yeme farkındalığını sağlayabilmek adına sizlere nasıl uygulanacağından kısaca bahsetmek istiyorum.

1.İlk olarak açlığın fiziksel sinyallerini değerlendirin. Fiziksel olarak açsanız doyana kadar besin tüketin.

2.Yavaş bir şekilde, küçük lokmalarla ve iyice çiğneyerek yemeklerinizi yiyin.

3.Yemek yerken televizyon, müzik gibi dikkat dağıtıcı unsurları kendinizden uzaklaştırın. Sadece yemeğinize odaklanın.

4.Porsiyon boyutlarına dikkat edin. Kendinizi kontrol edebilmek adına daha küçük tabaklara daha küçük yemekleri servis edin.

5.Yemeğinizin tadını çıkarabilmek için aromasını, kokusunu, rengini ve dokusunu tüm duyularınızı kullanarak fark edin ve tüketin.

6.Alışveriş listenizi yeniden düzenleyin. Sizin için daha doyurucu ve daha sağlıklı besinler tercih edin.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.