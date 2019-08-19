Yeme isteğiyle nasıl başa çıkmanın 11 etkili yolu

Sağlıklı kiloya ulaşmak için doğru besinleri seçmek önemli ama yeterli değil. Çünkü iştahınızı da yönetebilmeniz gerekiyor. Vücutta açlık hissi ‘ghrelin' isimli bir hormonla oluşuyor. Mide boşalınca ghrelin hormonu salgılanıyor ve yemek yeme isteği ortaya çıkıyor. Ghrelin hormonu sadece fiziksel sebeplerden tetiklenmiyor. Psikolojik ve sosyal sebepler de bu hormonun salgılanmasını sağlayabiliyor. Eğer siz de sık sık yeme isteği duyuyor ve kilo alıyorsanız, işte 11 etkili öneri…

1 Kahvaltıyı atlamayın:

Yüksek protein ve liflerden oluşturulan bir kahvaltı açlık hormonu ghrelin düzeyini azaltır. Ancak karbonhidratlardan zengin bir kahvaltı ise açlık hormonunun fazla salınmasına neden olur.

2 Kısıtlayıcı diyetlerden kaçının:

Bazı besin gruplarının tamamen beslenmeden çıkarılması bu gıdalara karşı aşırı istek ve aşırı tüketme riskini artırabilir. Dolayısıyla bu tür diyetlerden kaçının.

3 Öğün atlamayın:

Öğün atlamak aşırı yeme isteğini artırabilir ancak bu durum kişiden kişiye değişkenlik gösterir.

Yapılan bir çalışmada günde tek öğün beslenen kişilerde açlık hormonu ghrelinin, üç öğün beslenenlerden daha fazla yükseldiği görülmüştür. Ayrıca bu çalışmada tek öğün beslenen kişilerde kan şekeri dengesinin de bozulduğu

belirlenmiştir.

4 Protein alımını artırın:

Her öğünde et, yumurta, fındık veya baklagil gibi en az bir protein kaynağını dahil etmek uzun süreli tokluk yaratır. Bu da iştahınızı frenler.

5 Dikkatinizi dağıtın:

Kişinin dikkatini yemek dışında farklı şeylere vermesi aslında çok da aç olmadığının farkına varmasını sağlar. Bu şekilde duygusal açlıkla kolay mücadele edilir.

6 Su için:

Gün boyunca bol miktarda su içmek metabolizma hızını artırır. Yeme isteğini engellemede en kolay yoldur.

7 Stresi azaltın:

Araştırmalarda yoga, meditasyon, nefes egzersizi gibi tekniklerin stres hormonu olan kortizol seviyesini azaltarak, duygusal açlığı kontrol altına aldığı tespit edilmiştir.

8 Lifli gıdalara öncelik verin:

Meyve, sebze, baklagil ve tahıllarda bulunan lifler sindirim sisteminde yavaş hareket eder ve uzun süre tokluk hissi yaratır.

9 Mutfağınızı temizleyin:

İşlenmiş (paketli) cezbedici gıdaları mutfakta bulundurmayın. Olanları atın ve bir daha da satın almayın.

10 Yürüyüş yapın:

Bilimsel çalışmalarda düzenli egzersiz programıyla aşırı yeme davranışlarının yüzde 80 düzeldiği kanıtlanmıştır. Bu egzersiz biçimi sadece yürümek bile olabilir.

11 En az 8 saat uyuyun:

Yeteri kadar kaliteli bir uyku açlık hormonu seviyelerini düzenler. Günde en az 8 saatlik uyku bozulmuş yeme alışkanlıklarını düzeltir.