Yemeden önce bir daha düşünün; o yiyecekler...

Onlar, sofralarımızın olmazsa olmazı... Yeri geliyor yemeklerin yanına eşlik ediyor yeri geliyor sadece onunla besleniyoruz. Ancak masum sandığımız sebzelerin, dikkat edilmediğinde çok ciddi hastalıklara yol açtığını hatta insan hayatına mal olacağını çoğumuz bilmiyoruz.

DİKKAT ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR!

Geçtiğimiz günlerde ABD'de koli basili salgını yüzünden uzmanlar marul tüketilmemesi gerektiğini açıklamıştı. Ancak FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi), koli basiline sebep olan şeyin sebzeler olduğu konusunda kesin bir kanıt olmadığı, olayı hala araştırdıklarını açıklamıştı.

Sebzelerden insana geçebilecek hastalıklar hakkında bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Okan Derin, "Gıdalar hijyenik olmayan koşullarda bulaşıcı hastalıklara sebebiyet verebilir. Bu hastalıklar arasında ishal ve kusma ile seyreden besin zehirlenmeleri ön sırada gelir" dedi.

Uzm. Dr. Okan Derin, besin zehirlenmesi dışında ishaller, tifo, bruselloz, listeriyoz gibi bakteriyel hastalıklar ve paraziter hastalıkların da görülebileceğine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Her ne kadar besin zehirlenmeleri kendiliğinden iyileşen hastalıklar ise de farklı ve ağır durumlarda bazen ölümle sonuçlanacak kadar ciddi olabilir. Bu nedenlerle gıdalar üretim yerlerinden mutfaktaki tezgaha ulaştırılıncaya kadar hijyen yöntemlerine uyularak hareket edilmesi gerekir. Mutfak tezgahına ulaştığında biz de hijyen kurallarına uymalıyız."

ÇİĞ YİYECEKLER HASTALIK TAŞIYOR!

"Son zamanlarda salata, onlarca çeşitle hem yemekle birlikte hem de tek başına bir öğün olarak tüketilen gıdalardan oldu" diyen Uzm. Dr. Okan Derin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Salatanın vitamin ve lif kaynağı olması da tercih edilmesini sağlıyor. Fakat yemekte yenilen salata, çiğ yenildiği için eğer temiz değilse hastalık taşıyıcısı konumuna düşüyor. Bu nedenle hijyen açısından öncelikle üretici ve parekende satıcıların alması gereken önlemler var. Bu önlemler “Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” ve belediyeler tarafından kamu adına takip edilmelidir. Örneğin tarlanın kirli sular ile sulanmaması, bu gıdaların uygun şekilde taşınması ve saklanması, pazar ve marketlerde kurallara uygun şekilde saklanıp sergilenmesi gerekir. Evde ise satın aldığımız salata malzemelerini akan su altında çok iyi yıkamamız gerekir. Bundan başka sirke gibi organik asitler kullanmamız hijyen oranını artırır."

KOLİ BASİLİ HAYATI KABUSA ÇEVİREBİLİR

Kontaminasyon “bulaşma”, “kirlenme” anlamına geliyor. Hastalık yapıcı mikroplarla kirlenme de denilebilir.

Uzm. Dr. Derin, gıdaların üretim yerinden sofraya gelinceye kadar her aşamada kontamine olabileceğini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti: "Örneğin tarlasını lağım sularıyla sulayan bir çiftçi ürünleri koli basili (E. coli) ile kontamine edebilir. Tarlada gezen hayvanların dışkısı ile yine koli basili ve salmonella, shigella veya campylobacter isimli mikroplar bulaşabilir ya da mutfakta çiğ et hazırladığı tahtada salata yapan kişi çiğ salata malzemesini kontamine edebilir. Gıda sofraya gelinceye kadar her aşamada kirlenebilir. Koli basili de bu kirlenmelerden biridir. Normalde insanların ve sıcakkanlı tüm hayvanların bağırsaklarında yaşar. Bazı tipleri hastalığa yol açar."

Koli basilinin hastalık yapıcı tiplerinin gıdalarla alındığında kendiliğinden iyileşen bir hastalıktan, böbrek yetmezliği, kan hücrelerinde bozulma, merkezi sinir sistemi arazları gibi ciddi sonuçlara yol açan hastalıklara sebep olabileceğini kaydeden Uzm. Dr. Okan Derin, ayrıca en hafif halinde bile kişiyi kusma, ishal ve halsizlik gibi yakınmalar yüzünden birkaç gün eve mahkum edebileceğini söyledi.

GÜVENDİĞİNİZ YERDE SALATA YEMELİSİNİZ!

Uzm. Dr. Derin, "Tarım Bakanlığının bu konudaki hassasiyeti en yüksek seviyededir. Bunun yanında belediyeler de denetimlerini aralıksız yapıyorlar. Buna rağmen bazı gıda satıcıları hijyen kurallarını ihlal edebiliyor. Ne yazık ki bu nedenle başvuran hasta sayısı hiç de az değil. Bu yüzden güvendiğiniz, içeri girdiğinizde temizlik hissi veren yerleri tercih edin.

EL YIKAMAK TEMİZLİĞİN BAŞLANGICIDIR

El yıkama, sağlımız için hayatın her alanında çok önemli. Gıda hazırlamadan önce elinizi sabun ve akan suyla yıkamanız gerekiyor. Salata gibi çiğ gıda hazırlarken hayvansal ürünlere (et, yumurta vb...) temas ettiyseniz elinizi tekrar sabunlu suyla yıkamanız ve hazırlama işlemine devam etmeniz gerekir" diye konuştu.