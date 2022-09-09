Künye
Kıbrıs 34
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Konyak hırsızı cezaevini boyladı
Konyak hırsızı cezaevini boyladı
Cezaevi'ne gönderildi...
Cezaevi'ne gönderildi...
Bu kez Polisi darp etti!
Bu kez Polisi darp etti!
Çarptığı yaya 40 metre savruldu!
Çarptığı yaya 40 metre savruldu!
Botoks olayında yeni gelişme
Botoks olayında yeni gelişme
banner107

Yemeklik yağı tekrar tekrar kullanmanın pratik yolu

Yemeklik yağ her evde bulunan temel gıda malzemesidir. Düzenli olarak yemek yapıyorsanız, yemeklik yağı veya kızartma yaptıktan sonra kalan yağı muhtemelen döküyorsunuzdur. Ancak yemeklik yağı doğru şekilde atmadığınızda hem evinize hem çevrenize büyük zarar verirsiniz. Yemeklik yağı doğru şekilde atmak çok önemli. Adım adım yemeklik yağı güvenli bir şekilde atmanın yolları.

09 Eylül 2022 Cuma 16:13
72 Okunma
Yemeklik yağı tekrar tekrar kullanmanın pratik yolu


Düzenli olarak yemek yapıyorsanız yemeklik yağı doğru şekilde nasıl atacağınızı bilmelisiniz. En sevdiğimiz yiyecekleri kızartırken günün sonunda genellikle geriye fazla yağ kalır. Sıklıkla en kolay (ve daha hızlı) yolun lavaboya veya tuvalete yağ dökmek olduğunu düşünürken, aslında her şeyi yanlış yapıyorsunuz.

iStock-186768677

Yemeklik yağı tuvalete veya lavaboya döküyorsanız yarardan çok zarara neden oluyorsunuz. Yağlar soğuduktan sonra, katı yağ atığı kümeleri oluştururlar. Bu kaçınılmaz olarak boruları tıkayacak ve kanalizasyona zarar verecektir. Dahası, bu yağlar, yerel su yollarını da kirletebilecek zarara neden olabilir. Ayrıca, ihtiyacınız olan son şey pahalı onarımlara veya tesisatçılara çağrılarına para harcamaktır.

iStock-1166983581

Neyse ki, artık yağı atmak için daha güvenli ve daha tutumlu yollar var. Bu nedenle, yeniden kullanmak veya geri dönüştürmek isteyip istemediğinize göre, yemeklik yağı doğru şekilde nasıl atacağınızı adım adım anlattık.

PİŞİRME YAĞININ SOĞUMASINI BEKLEYİN

İlk olarak, yanık veya ciddi kazaları önlemek için yemeklik yağın tamamen soğumasını bekleyin. Soğuması için birkaç saat bekleyin veya oda sıcaklığına gelene kadar yağı gece boyunca dışarıda bırakın. Ayrıca, güvenlik nedenleriyle, sıcak yağ dolu tencere veya tavaları asla kaldırmayın veya hareket ettirmeyin.

iStock-470125008

ATMAK İÇİN TEK KULLANIMLIK KABA DÖKÜN

Kızartma yağı soğuduktan sonra, çöp kutusuna atmadan önce, kapaklı geri dönüştürülemeyen bir kaba aktarın. İdeal kaplar arasında kapaklı strafor, karton süt kartonları, balmumu veya plastikle kaplanmış diğer kâğıt kaplar bulunur. Bu yöntem, soğuk yağı doğrudan çöp kutusuna dökmekten çok daha güvenlidir. Soğuk yağı doğrudan çöp kutusuna dökmek sadece ortalığı kirletmekle kalmaz aynı zamanda sinekleri ve kemirgenleri de çekebilir.

SYsCqMpxMnideyKzWSgaGb

YEMEKLİK YAĞI YENİDEN KULLANMANIN YÖNTEMİ

İlk olarak, kalan yağdaki parçacıkları veya kırıntıları gidermek için yağı bir kahve filtresinden veya pamuklu muslinden (tülbent) yağı süzün. Ardından, bir huni kullanarak temiz, hava geçirmez bir kaba veya şişeye dökün. Fıstık ezmesi kavanozları veya vidalı kapaklı plastik kaplar da yemeklik yağ depolamak için idealdir. Unutmayın, kızartma kokusu yağa sineceği için fazladan yağı bir veya ikiden fazla kullanmamanız gerekir.

iStock-1340016787

YEMEKLİK YAĞI ATARKEN ASLA YAPMAMANIZ GEREKENLER

Asla kanalizasyona veya tuvalete dökmeyin, çünkü bu sadece borularınızı tıkamakla kalmaz, aynı zamanda çevreyi kirletir.

Sıcak yağı asla doğrudan çöp kutusuna dökmeyin. Bu sadece bir tehlike olmakla kalmaz, aynı zamanda çöp toplama kamyonları ve katı atık alanlarında sorunlara neden olabilir.

Yağlar organik gıda maddesi ile parçalanamayan yağlar içerdiğinden, asla kompost atıklarına yağ dökmeyin.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ürik Asit Yüksekliği ve Beslenme
Ürik Asit Yüksekliği ve Beslenme
Epiretinal Membran
Epiretinal Membran
Graston Tekniği
Graston Tekniği










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim