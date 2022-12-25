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Yemekten sonra böyle hissediyorsanız dikkat!

Kanser hayatımızda oldukça riskli durumlara yol açabilen hastalıklar arasında üst sırada yer alıyor. Her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan kanserden korunmak için yaşam alışkanlıklarını değiştirmek gerekiyor. Kanserin neden olduğu belirtilere karşı bilinçli olmak ve erken teşhis ettirmek kanserin tedavisinde önemli bir yer taşıyor. Uzmanlara yemekten sonra yaşanan bazı durumlar kanserin ilk belirtisi olabilir.

25 Aralık 2022 Pazar 13:33
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Yemekten sonra böyle hissediyorsanız dikkat!



Yemekten sonra yaşanan mide ağrılarının, tokluk hissinin, şişkinliklerin ve hazımsızlık hissinin genellikle ağır yemeklerden kaynaklandığı düşünülerek bu durumlar göz ardı ediliyor. Ancak sürekli olarak tekrarlanan bu durumların altında ciddi hastalıklar olabiliyor. Uzmanlar sık sık yemek yedikten sonra hızlı bir tokluk hissi yaşarsanız, bu daha ciddi bir şeyin işareti olabilir diyor. Bir doktor, bu işaretin "ilk" kanser kırmızı bayrağı olabileceğini açıkladı.

UZUN SÜRELİ İŞTAHSIZLIĞA DİKKAT

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Herkes zaman zaman iştahsızlıkla mücadele edebilir. Tek seferlik bir iştahsızlık olayı endişe edilecek bir durum değildir. Bununla birlikte, yemek yeme isteği eksikliği ve yemek yedikten sonra "çabuk doyma" hissi çok tanıdık geliyorsa bir doktora görünmeniz gerekebilir.

YUMURTALIK KANSERİNİN İLK BELİRTİSİ OLABİLİR

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Dr. Deborah Lee şunları söyledi: "Yumurtalık kanseri , yemeklerden sonra kendinizi hızlı bir şekilde tok hissetmenize neden olur çünkü genellikle karında asit olarak bilinen sıvı birikmesine neden olur. Sıvı biriktikçe, mide de dahil olmak üzere iç organlara baskı yapar, yani mide genellikle yemekle dolduğunda olduğu gibi gerilemez. Kadınların üçte birinde yumurtalık kanseri ilk teşhis edildiğinde asit vardır." Dahası, uzmana göre asit ve beraberinde gelen iştahsızlık yumurtalık kanserinin "ilk" belirtilerinden biri olabilir.

DİĞER BELİRTİLERİ

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Dr Lee şunları söyledi: "Şişkinlik, yumurtalık kanserinin en yaygın dört semptomundan biridir. Asitin mide ve diğer iç organlara yaptığı baskı şişkinlik, karın ağrısı, reflü ve hazımsızlık, mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, kilo kaybı, daha sık idrara çıkma ihtiyacı, kabızlık ve nefes darlığı hissine neden olabilir.

YUMURTALIK KANSERİNİ ERKEN TEŞHİS ETMEK ZOR

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“Midenizde bir sıkışma hissedebilirsiniz, mide şişmiş, şişmiş ve rahatsız olabilir. Geğirme ve aşırı gaz olabilir. Yumurtalık kanseri anormal vajinal kanama ile de ortaya çıkabilir." Alarm zillerini çalabilecek çeşitli semptomlara rağmen, yumurtalık kanserlerinin sadece yüzde 20'si erken evrelerde teşhis edilir. Doktor, bunun semptomların genellikle hafif ve spesifik olmamasından kaynaklandığını, bu da onlara başka teşhisler konmasına neden olduğunu açıkladı. Dr. Lee şunları söyledi: “Yumurtalık kanserinin belirti ve semptomlarının farkında olmanız ve yukarıda listelenen semptomlardan herhangi birini yaşarsanız gecikmeden doktorunuzu görmeniz çok önemlidir.

ÜÇ HAFTADAN UZUN SÜRDÜYSE DOKTORA GÖRÜNÜN

"Herkes bazen şişkinlik hissedebilir ve bu, hassas bağırsak sendromu gibi diğer durumların ortak bir özelliğidir. Ancak şişkinlik olağandışı, şiddetli, kalıcıysa ve üç hafta veya daha uzun sürdüyse, derhal doktorunuzu görmelisiniz."

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YUMURTALIK KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ

  • 45 yaş ve üstü kadınlarda - tanı için en yaygın yaş grubu 75-79 yaş grubudur (ancak her yaşta ortaya çıkabilir).
  • Anormal genler - Yumurtalık kanserlerinin yüzde 10 ila 15'i genetik anormalliklerden kaynaklanır. Annenize veya kız kardeşinize yumurtalık kanseri teşhisi konduysa, yumurtalık kanseri riskiniz üç kat daha fazladır.
  • Meme kanseri – meme kanseri geçirdiyseniz yumurtalık kanseri riskiniz artar.
  • HRT – yumurtalık kanserlerinin yüzde dördünün HRT ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir.
  • Sigara içmek – ne kadar uzun süre sigara içerseniz, risk o kadar artar.
  • Endometriozis ve diyabet gibi tıbbi durumlar.
  • Fazla kilolu veya obez olmak

Anahtar Kelimeler:
KanserBelirtiYemek
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