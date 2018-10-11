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Yemekten sonra bunları sakın yapmayın!

Sevdiğimiz şeyler o kadar zararlı ki... Sağlığımızı korumak, sağlıklı bir hayat yaşamak bizim elimizde. İşte yemek yedikten sonra yapılmaması gerekenler...

11 Ekim 2018 Perşembe 14:49
Yemekten sonra bunları sakın yapmayın!

Hemen uyumayın: Yemeğin hemen ardından uyumak da sindirim sisteminin yeterince çalışamamasına ve bağırsak iltihaplanmalarına ve mide rahatsızlıklarına sebep olur. Ayrıca yemeğin ardından hemen uyumak kilo almanıza sebep olur.

Duş almayın: Yemekten hemen sonra alınan duş, kan akışını el ve ayaklara doğru çoğaltıyor. Sindirim sistemi için de zararlıdır.

Yürüyüş yapmayın: Yemeğin hemen ardından yapılan yürüyüş, tükettiğimiz gıdalardaki besin öğelerinin sindirilememesine, yani yediğimiz yemeğin fayda bakımından hiçbir anlamı kalmamasına sebep oluyor. Yürüyüşü 1 saat sonra ertelemeniz her yönden daha faydalı olacaktır.

Sakın kemerinizi gevşetmeyin: Yemekten sonra kemer gevşetmek, bağırsak düğümlenmesine sebep olabiliyor.

6Çay içmeyin: Türk kültürünün en önemli alışkanlıklarından biri olan yemek üstüne çay içmek de sağlık açısından faydalı görülmüyor. Yemekten hemen sonra içilen çay, demir içeren besin tüketildiyse, yemekle birlikte alınan Demir (Fe) mineralinin vücut tarafından kullanımını sınırlar.

Meyve yemeyin: Yemeğin hemen üstüne yenilen meyve, midenizin hava ile dolmasına sebep oluyor.

Sigara içmeyin: Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalara göre, yemeğin hemen ardından yakılan tek bir sigara, 10 sigara içmeye eşdeğer sayılıyor. Ve bu durum kansere yakalanma riski artıyor.

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Anahtar Kelimeler:
YemekSağlıkBeslenmeHaber
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