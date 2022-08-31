Künye
Kıbrıs 26
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
9 Suriyeli mülteci daha mahkeme huzuruna çıkarıldı
9 Suriyeli mülteci daha mahkeme...
17 yaşında kaza yaptı, kardeşi de yaralandı
17 yaşında kaza yaptı, kardeşi...
Tabancayı şiltenin altına saklamış!
Tabancayı şiltenin altına saklamış!
Sarhoş kafayla polisleri yaraladı
Sarhoş kafayla polisleri yaraladı
Suçüstü yakalandı!
Suçüstü yakalandı!

Yemekten sonra mide bulantısının nedenleri

Yemek yedikten sonra mide bulantısı yaşayan vatandaşlar, bunun nedenine ilişkin detaylara ulaşmak istiyor. Birçok sebebe bağlı olan mide bulantısına dair detaylar için haberimizi okuyabilirsiniz...

31 Ağustos 2022 Çarşamba 22:59
82 Okunma
Yemekten sonra mide bulantısının nedenleri


Yemek yemek dünyanın en güzel şeyi olabilir...

Ancak bazı durumlarda yediğimiz yemeğin tadına varamıyoruz. Çok iyi bir öğün yememize rağmen mide bulantısı baş gösterebiliyor.

Yemek yedikten sonra direk kusan insanlar, uzun bir süre yemek yemek istemiyor. Bu durum iştah kapanmasına kadar gidebiliyor.

Yemekten sonra mide bulantısı ve kusmanın birden fazla sebepleri olabiliyor.Bu durum bazen strese bağşı olabilirken bazen ise ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor.

Uzun süre devam eden mide bulantılarınız varsa ve buna kusma eşlik ediyorsa mutlaka bir doktora başvurun.

Ancak sebeplerini öğrenip, kendi imkanlarınızla çözüm bulmak istiyorsanız haberimizi okuyun.

Birden fazla belirtisi olan yemekten sonra mide bulantısını "13'e" indirerek, çözüm bulmanızı kolaylaştırdık.

Peki, Yemekten sonra mide bulantısı neden olur? Yemekten sonra mide bulantısının nedenleri nelerdir? İşte yanıtı..

Yemekten sonra mide bulantısının 13 nedeni

  • GIDA ZEHİRLENMESİ
  • VİRAL YA DA BAKTERİYEL ENFEKSİYON
  • GEBELİK
  • MİGREN
  • VERTİGO
  • REFLÜ
  • AŞIRI YEME
  • DİYABET
  • İLAÇLAR
  • SAFRA KESESİ HASTALIĞI
  • PANKREATİT
  • STRES
  • ÇÖLYAK HASTALIĞI
  • GASTRİT

Yemekten sonra yaşanan mide bulantısı nasıl geçer?

Yemekten sonra mide bulantısı yaşıyorsanız eğer, tuzlu kraker yemeyi deneyin.

Az miktarda da zencefil tüketebilirsiniz. Mutlaka dinlenen ve mide bulantınız hafifleyene kadar kendinizi yormayın.

Ancak evde yaptığınız tüm tedavilere rağmen bulantınız geçmezse, mutlaka bir doktora başvurun.

Çünkü geçmeyen mide bulantıları basit olmayabilir ve altta yatan nedenleri önemli olabilir. Bu yüzden dikkate almakta fayda var.

Ancak maddeler halinde sıralarsak;

  • Temiz hava,
  • Derin nefes almak,
  • Açık havada yürüyüş
  • Dinlenmek,
  • Bitkisel çaylar,
  • İçeceklerin yavaş içilmesi,
  • Yağlı ve ağır yiyeceklerden uzak durulması mide bulantısına iyi gelecektir.

Anahtar Kelimeler:
MideYemekSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düşük tansiyon durumunda ne yapılmalı?
Düşük tansiyon durumunda ne yapılmalı?
Uyku felci neden oluşur?
Uyku felci neden oluşur?
Pratik diyerek yiyorsunuz ama sağlığınızı tehlikeye atıyor!
Pratik diyerek yiyorsunuz ama sağlığınızı tehlikeye atıyor!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim