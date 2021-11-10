Künye
Kıbrıs 23
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde kokain bulundu!
Evinde kokain bulundu!
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar...
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar...
7 Zanlı 4 gün daha tutuklu kalacak!
7 Zanlı 4 gün daha...
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
İcradan mal kaçırmaya çalıştı!
İcradan mal kaçırmaya çalıştı!
banner107

Yeni antikor keşfedildi!

Bilim insanları, COVID-19 ve varyantları da dahil olmak üzere çeşitli koronavirüslere karşı koruma sağlayacak bir antikor keşfetti.

10 Kasım 2021 Çarşamba 11:55
113 Okunma
Yeni antikor keşfedildi!
banner108

Kuzey Carolina Üniversitesi, Chapel Hill (UNC) ve Duke Üniversitesi'ndeki araştırma ekibi, mevcut pandemi ve gelecekteki virüs salgınlarıyla mücadeleye yardımcı olabilecek önemli bir keşfe imza attı.

Yeni keşfedilen "DH1047" isimli antikor, bağlandığı virüs hücrelerinin çoğalmalarını ve enfekte etmelerini önleyebiliyor.

Araştırmacılar, antikorun virüs salgınları için gelecekteki aşı araştırmalarının anahtarı olabileceğine inanıyor.

DH1047'nin, halihazırda enfekte olmuş bir kişinin virüsten hissedebileceği semptomların tedavisine de yardımcı olabileceği belirtiliyor.

DH1047 antikoru, virüsün hücrelerine bağlanarak ve onları nötralize ederek, çoğalmalarını önlüyor.

Duke Human Vaccine Institute Direktörü ve çalışmanın ortak yazarı Dr. Barton Haynes, bu antikorun mevcut salgın için "terapötik" olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Covid19Koronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zatürre tedavisi nasıl olur? Zatürreden korunmak için 8 öneri
Zatürre tedavisi nasıl olur? Zatürreden korunmak için 8 öneri
Aşısızların ölme ihtimali ne kadar?
Aşısızların ölme ihtimali ne kadar?
İngiltere'de dikkat çeken araştırma
İngiltere'de dikkat çeken araştırma
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim