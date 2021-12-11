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Yeni araştırma açıklandı!

Dünyada Omicron varyantı hızla yayılıyor. Akıllardaki soru aşılar yeni varyanta karşı ne kadar etkili? Yeni bir araştırma, üç doz aşının Omicron varyantına karşı yaklaşık yüzde 75 oranında koruma sağladığını ortaya koydu.

11 Aralık 2021 Cumartesi 12:33
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Yeni araştırma açıklandı!
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Omicron varyantına karşı aşıların etkinliğine dair yeni bir araştırma yapıldı.

İngiltere Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı'nın araştırması "üçüncü doz aşının" önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bilim insanları 581 Omicron ve binlerce Delta vakasından elde edilen verileri analiz etti. Tez doz olarak uygulanan AstraZeneca ve iki dozluk Pfizer/BioNTech aşısının yeni varyanta karşı etkinliği incelendi. Moderna ve Jonhson and Johnson aşıları yeterli veri olmadığı için çalışmanın dışında tutuldu.

Buna göre üç doz Pfizer/BioNTech aşısı yeni varyanta karşı yüzde 75 oranında etkinlik sağladı. Veriler iki doz aşılanmış kişilerde oluşan antikorların virüsü dışarı atma kabiliyetinde 40 kat azalma olduğunu gösteren laboratuvar sonuçlarını ise doğruladı.

Araştırmacılar, İngiltere'de bu ayın ortasından itibaren vakaların büyük çoğunluğunu Omicron varyantının oluşturacağını öngörüyor.

Mevcut şartlarda ay sonuna kadar 1 milyondan fazla kişinin daha virüse yakalanacağı tahmin ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Omicron Varyantı
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