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Yeni araştırma şaşırtıyor!

Anne adayları hamilelik süreci boyunca yedikleri ve içtikleri besinlere oldukça dikkat ediyor. Bu süreçte beslendikleri tüm gıdalar hem kendilerini hem de bebekleri etkiliyor. Yapılan araştırmaya göre hamilelikte içilen popüler bir içecek bebeklerin boyunun uzamasını engelleyebilir.

02 Kasım 2022 Çarşamba 15:31
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Yeni araştırma şaşırtıyor!



Hamilelik süreci oldukça riskli durumlar yaratabilmektedir. Bu süreçte heyecanlı ve endişeli olan anne adayları yiyecekleri, içecekleri besinler hakkında çeşitli araştırmalar yapıyor. Normal zamanda sağlık için riski bulunmayan bazı gıdaların hamilelikte kullanılmaması gerekiyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'ne göre, hamile kadınların füme balık, çiğ yumurta ve kafein alımına dikkat etmesi gerekiyor.

2 BİN 500 ÇOCUK İNCELENDİ

Yapılan araştırmalara göre anne karnındaki bebeğin kafeine maruz kalması, çocukluğunda boyunun daha kısa olmasına neden olabilir. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde görevli bilim insanları kafein tüketiminin hamilelikteki etkisini araştırdı. Yaklaşık 2 bin 500 çocuktan oluşan iki ayrı grup incelendi. Annenin hamilelikte kafein alımının çocukların boylarını nasıl etkilediği değerlendirildi.

50 MG BİLE KISA KALMASINA NEDEN OLABİLİYOR

Annesi günde bir fincan kadar kahve tüketen yedi ila sekiz yaşlarındaki bir çocuğun yaşıtlarına göre ortalama 2 buçuk santimetre daha kısa olduğu görüldü. Verilere göre günde yarım fincan kahve ya da bir fincan çaya denk gelen, 50 miligramlık kahve tüketimi bile bir çocuğun daha kısa olmasına neden olabiliyor.

FAZLA KAHVE TÜKETİMİ ERKEN DOĞUMA YOL AÇABİLİR

Ulusal Sağlık Enstitüleri, hamile bir kadının günde 200 mg'dan fazla kafein tüketmemesi gerektiğine dikkat çekti. Bu miktar iki fincan kahveye eşdeğer. Günde 300 veya 350 mg'dan fazla yüksek tüketimin, daha düşük doğum ağırlığı, erken doğum ve bazı durumlarda düşükle ilişkilendirildiği kaydedildi.

ÇALIŞMA SONUÇLARI TARTIŞMALI

Hamilelere ayrıca çay içmemelerinin de tavsiye edilmesi gerektiği belirtildi. Uzmanlar araştırmanın hamilelik sırasında kafein alımının düşünülenden daha önemli bir etkiye sahip olduğuna dair artan kanıtlara katkıda bulunduğuna dikkat çekti. Bazı araştırmacılarsa çalışmayı nedenselliği kanıtlayamadığı için “tartışmalı” ve “kuşku verici” olarak nitelendirdi.

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