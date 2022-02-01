Yeni dalga endişesi!

Danimarka’da yapılan yeni bir araştırmada, Omicron’un BA.2 adlı alt varyantının, aşıların sağladığı bağışıklık korumasından kaçınmada orijinal versiyondan daha iyi ve çok daha bulaşıcı olduğu görüldü.

Bununla birlikte, ilk olarak Aralık ayı başlarında tespit edilen alt varyant, 31 Ocak'ta başta Danimarka, Hindistan, Güney Afrika, Almanya ve İngiltere olmak üzere hızla yayılmaya başladı.

YÜZDE 34 DAHA BULAŞICI

Bilim insanları, Omicron'un orijinal versiyonu için vakaların yüzde 29'una kıyasla, BA.2'nin ilk enfeksiyondan sonraki yedi gün içinde vakaların yüzde 39'unda aynı hanenin üyeleri arasında yayıldığını buldu. Bu, BA.2'nin BA.1 olarak bilinen orijinal versiyondan yüzde 34 daha fazla bulaşıcı olduğunu gösteriyor.

Kopenhag Üniversitesi ve Danimarka'nın halk sağlığı kuruluşu Statens Serum Institute tarafından yürütülen çalışma, BA.2'nin BA.1'den “önemli ölçüde daha bulaşıcı” olduğu ve ayrıca koruyucu etkiyi daha da azaltan “bağışıklıktan kaçınma özelliklerine sahip olduğu” sonucuna vardı.

YENİ BİR DALGA GÖRÜLEBİLİR

Diğer taraftan, çalışmanın bulgularıi Omicron dalgasının azalmasının beklenenden daha uzun süreceği endişeleri artırdı. Kopenhag Üniversitesi'nde epidemiyoloji profesörü ve çalışmanın yazarlarından biri olan Laust Mortenson, “BA.1 ile mücadele eden her ülke şimdi yeni bir BA.2 dalgasıyla karşı karşıya kalabilir” dedi.

Danimarka araştırması, yaklaşık dörtte biri BA.2 vakası olan 8 bin 541 hanehalkı enfeksiyonunun Aralık sonu ile Ocak başı arasında yayılmasını izledi. Araştırmacılar, aşılanmamış kişilerin BA.1'e kıyasla bir hane içinde BA.2'den enfeksiyona iki kat daha duyarlı olduğunu buldu.

AŞILI İNSANLARI NASIL ETKİLİYOR?

Çift doz aşılı insanlar, orijinal versiyona kıyasla 2,5 kat daha fazla enfeksiyon riski altındaydı ve üç kez aşılanmış kişilerin enfekte olma olasılığı üç kat daha fazlaydı.

Ancak, çalışmanın yazarları, “BA.2’nin aşılı kişilerdeki enfeksiyonun bulaşıcılığı artırmadığını” vurguladı.

Öte yandan, Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan geçen hafta yayınlanan farklı bir çalışma, corona virüs aşılarının Omicron'un her iki versiyonuna karşı eşit derecede etkili olduğunu buldu.

Mortenson, ayrıca son haftalarda Danimarka'da hastaneye yatış ve ölüm rakamlarındaki "sınırlı" değişikliklerin "bir rahatlık kaynağı" olduğunu söyledi. Bunun BA.2'nin BA.1'den daha şiddetli olmadığını gösterdiğini açıkladı.

OMİCRON'A YAKALANANLAR TEKRAR ENFEKTE OLACAK MI?

Kopenhag Üniversitesi'nden çalışmanın baş yazarı Frederik Plesner Lyngse ise "en büyük sorulardan birinin" BA.2'nin daha önce Omicron'un orijinal versiyonu ile enfekte olmuş insanları hızla yeniden enfekte edip edemeyeceği olduğunu aktardı.

Lyngse, “Eğer, daha önce Omicron’un orjinal versiyonuna yakalanıp atlatan biri BA.2 ile yeniden enfekte olursa, bu pandeminin beklediğimizden daha uzun süreceği anlamına gelir. dalganın beklediğimizden daha uzun süre devam etmesine izin verecek” diye konuştu.

Bununla birlikte, Kopenhag'daki Rigshospitalet'te klinik bir immünolog olan Prof. Dr. Peter Garred, Danimarka'nın ve diğer yüksek oranda aşılanmış Avrupa ülkelerinin "BA.2'yi oldukça iyi yöneteceğini" öngördü.