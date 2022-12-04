Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü tutuklandı...
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü...
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
banner107

Yeni 'ölümcül' tehlike! Üçlü virüs uyarısı geldi

Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle grip vakalarında artış yaşanmaya başlandı. Hastanelere benzer şikayetlerle başvuranların sayısı hızla artarken, dikkat çeken bir uyarı geldi. Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, 'üçlü virüs' olarak bir arada görülen rinovirüs, RSV ve influenza ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken "Değişkenlere bağlı olmak üzere bu üç virüs de ölüme neden olabilmekte" diye konuştu.

04 Aralık 2022 Pazar 14:09
266 Okunma
Yeni 'ölümcül' tehlike! Üçlü virüs uyarısı geldi



Havaların soğumasıyla grip vakalarında artış yaşanırken, son dönemde üst solunum yollarında aynı anda birden fazla virüs görülmeye başlandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, 'üçlü virüs' olarak bir arada görülen rinovirüs, RSV ve influenza ile ilgili vatandaşları uyardı.

Sipahi, "Altta yatan hastalık, daha önce özellikle yakın zamanda hastalıkla karşılaşmış olmak, aşı durumu ve yaş gibi değişkenlere bağlı olmak üzere bu üç virüs de ölüme neden olabilmekte. RSV ve influenzanın solunum yollarında yarattığı hasar ise rinovirüse göre daha uzun sürebilmekte" ifadelerini kullandı.

'COVİD ÖNLEMLERİ AZALDIĞI İÇİN VİRÜSLER ARTIŞ GÖSTERDİ'

Bir arada görülen virüslerin artış gösterdiğine dikkati çeken Sipahi, şunları kaydetti:

"Aslında bu genel olarak Covid-19 dönemi yani 2020 yılı öncesinde de yaşadığımız mevsimsel bir artış. Havaların soğuması, kapalı alanlarda yaşama sıklığı artarken, havalandırma olasılığının azaldığı, çocukların sınıflarından dışarı daha az çıkmaya başladığı dönemin etkileri. Yurt dışında vakaların artması da seyahatler aracılığı ile ülkemizdeki vaka sayılarını artırmakta. Rinovirüs ve RSV olarak bilinen Respiratory Syncitial Virus, eskiden de oldukça sık olurdu. Bu dönemde listeye influenza yani grip virüsünü de ekleyebiliriz. Covid aşılarının etkisiyle de Covid-19 tanısı nispeten azaldıkça ve Covid önlemleri azaltıldıkça rinovirüs, RSV ve influenza için etkinlik alanı açılmış yani enfekte edebileceği kişileri daha rahat bulmuş gözüküyor."

'COVİD ÖNLEMLERİ GEÇERLİ'

Bu hastalıkların ayırt edilmesinin başta moleküler testler olmak üzere çeşitli yöntemlerle mümkün olduğunu vurgulayan Sipahi, "Ancak, pahalı olduğu için SGK açısından geri ödemesinde problemler yaşanabiliyor. Fakat, büyük hastanelerde kolay bir şekilde uygulanabiliyor. Bu nedenle de Covid-19 hastaları içinde ve onlardan ayrı RSV, influenza ve rinovirüs sıklığını bilmemiz ya da tahminde bulunmamız zorlaşıyor. Sağlık bakanlığı grip sürveyansı verileri dışında kapsamlı ulusal verimiz bulunmamakta. Covid-19 hakkında bildiğimiz bütün korunma yöntemleri ve risk grupları bu hastalıklar için de geçerli. Maske, mesafe, el hijyeni, sık havalandırmaya dikkat edilmeli ve başta yaşlılar olmak üzere astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi ek hastalığı olanlar, sigara içenler önemli risk faktörleri. RSV ve rinovirüs aşısı yok ama influenza aşısının yıllık tekrarı risk gruplarında ölüm olasılığını azaltıyor. Covid-19 aşı tekrar dönemi gelenlerin de aşılarını yaptırması kritik" diye konuştu.

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Strep A alarmı...
Strep A alarmı...
Geceleri 5 dakika içinde uyumanızı sağlayacak!
Geceleri 5 dakika içinde uyumanızı sağlayacak!
Kovid, RSV, grip hepsi birbirine karıştı!
Kovid, RSV, grip hepsi birbirine karıştı!








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim