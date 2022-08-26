Yeni salgın alarmı...

Dünya, Covid-19 ve Maymun Çiçeği salgınlarıyla savaşırken Hindistan'dan yeni bir salgın alarmı geldi. Hindistan'da son derece bulaşıcı bir virüsün çocuklar arasında yayıldığı bildiriliyor.

Domates gribi olarak bilinen hastalık ilk olarak bu yıl Mayıs ayında tespit edildi ve şimdiye kadar beş yaşın altındaki 82 çocuk hastalığa yakalandı.

Adını deride oluşan kötü kırmızı kabarcıklardan alan domates gribi aynı zamanda yüksek ateş, kızarıklık ve yoğun eklem ağrılarına da neden oluyor.

Şimdiye kadar, Hindistan'ın Kerala eyaletinin Kollam bölgesi ve yakınlardaki Anchal, Aryankavu ve Neduvathur ile sınırlı kaldı ve yetkililer yayılmamasını sağlamak için tedbirler aldı.

UZMANLARDAN DOMATES GRİBİ UYARISI

Oldukça bulaşıcı olan hastalık genelde hafif seyrediyor, kendi kendine iyileşiyor. Uzmanlara göre vücut bağışıklığının düşük olması virüse davetiye çıkarıyor.



Tıbbi Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Öztürk, "Ellerini ağızlarına sokmaları, bir şeylere temas etmeleriyle, yaralara temas etmeleriyle çocuklar arasında çok yayılıyor, çok bulaşıcı bir enfeksiyon. Lezyonlar biraz ağrılı ve rahatsız edici oluyor. En büyük şikâyetler tüm vücutta ağrı; baş ağrısı, kas ağrısı, ateş, lenf bezlerinin şişmesi gibi bulgular veriyor ve tabii döküntülerle seyrediyor"dedi.

Bağışıklık sisteminin çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Öztürk, "Hangi etken gelirse gelsin kişinin kendi bağışıklığı çok önemlidir. Mutlaka D vitaminin belli bir düzeyde tutması gerekiyor, mutlaka probiyotik tüketmesi gerekiyor, mutlaka vitamin eksikliği, demir eksikliği varsa bunları yerine koyması gerekiyor" sözleriyle uyardı.

DOMATES GRİBİ BULAŞICI MIDIR?

Hindistan'dan gelen bilgilere göre "domates gribi" hastalığının çok bulaşıcı olduğu belirtiliyor, teyit edilmiş vakalarla temas halinde olanlar bir hafta tecrit ediliyor.

DOMATES GRİBİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Domates gribinin en belirgin semptomu ciltte gözüken büyük kırmızı kabarcıklardır. Diğer semptomları ise yüksek ateş, yorgunluk, vücut ağrıları ve şiddetli eklem ağrılarıdır.

DOMATES GRİBİNİN TEDAVİSİ VAR MI?

Ölümcül olmayan Domates Gribi'nin herhangi bir aşısı veya tedavisi bulunmuyor. Uzmanlar Domates gribi virüsüne karşı en etkili tedavinin bol sıvı almak ve istirahat etmek olduğunu belirtiyor.