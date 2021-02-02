Yeni tespit edilen ‘Covid-dil’ belirtisi nedir?

İngiltere’de bir araştırma Covid-19’a yakalanıldığının dile bakılarak da anlaşılabileceğini işaret etti.

London King’s College’da genetik salgın araştırmacısı olarak görev yapan Tim Spector, dilde çıkacak uçuk türü yaraların Covid-19’un semptomu olduğunu belirtti.

3 farklı ülkeden yaklaşık 4 buçuk milyon Covid-19 hastası ile görüştüklerini söyleyen araştırmacı, toplamda yirmi kadar Covid-19 belirtisi listelediklerini ifade etti. Bu semptomlar arasında dilde oluşan uçuk türü yaraların da sayısının hızla arttığına dikkat çeken Spector, “Hasta sayısının yüksek olması sayesinde daha önce görülmeyen semptomları da gözlemleyebildik. Başlarda bu tür sorunları bir belirti olarak kabul etmiyorduk. Fakat diğer semptomlarla birlikte sık sık rastlamaya başlayınca bu sorunun da hastalığın bir işareti olduğu fikrine vardık” dedi.

Kaynak: Flaş Kıbrıs