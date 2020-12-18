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Yeni tip corona virüs, gripten neredeyse 3 kat daha ölümcül

Fransa’da yapılan yeni bir araştırma, tüm dünyada 1,65 milyon kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisini küçümseyen ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya ders niteliğinde… Bilim insanları yaptıkları çalışamada, hastanede yatan corona virüs hastaları arasındaki ölüm oranının grip hastalarından neredeyse üç kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Bununla birlikte yoğun bakım süresinin corona virüs hastalarında iki kat daha fazla olduğu açıklandı.

18 Aralık 2020 Cuma 09:53
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Yeni tip corona virüs, gripten neredeyse 3 kat daha ölümcül

Araştırmacılar, bu yılın Mart ve Nisan aylarında Covid-19 nedeniyle i hastaneye yatırılan 89 bin 530 hasta ile Aralık 2018 ile Şubat 2019 sonu arasında mevsimsel grip nedeniyle hastaneye yatırılan 45 bin 819 hastanın verileri karşılaştırıldı.

“Lancet Respiratory Medicine” dergisinde yayınlanan yeni bir  araştırma,  yeni tip corona virüsün neden olduğunu Covid-19’u “soğuk algınlığına” benzeten ABD Başkanı Donald Trump ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile çelişiyor.

Fransa’da yapılan yeni bir araştırma, hastanede yatan corona virüs hastaları arasındaki ölüm oranının grip hastalarından neredeyse üç kat daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Bilim insanları çalışma kapsamında,  bu yılın Mart ve Nisan aylarında Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan 89 bin 530 hasta ile Aralık 2018 ile Şubat 2019 sonu arasında mevsimsel grip nedeniyle hastaneye yatırılan 45 bin 819 hastanın verilerini karşılaştırdı.  

Araştırma  süresince hastanede yatan Covid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 16,9'unun hayatını kaybettiği belirtildi. Hastanede bakıma ihtiyaç duyacak kadar şiddetli gripten muzdarip olanların ise yüzde  5,8'i yaşamını yitirdi.

YOĞUN BAKIM SÜRESİ GRİP HASTALARININ İKİ KATI

Bununla birlikte, araştırmacılar, Covid-19’u olan  olan daha fazla hastanın yoğun bakıma ihtiyaç duyduğunu buldu. Yoğun bakım oranı yeni tip corona virüs hastalarında yüzde 16,3 iken, grip vakalarında yüzde 10,8 olduğu görüldü.  Ayrıca, yoğun bakımda ortalama kalış süresi Covid-19 hastalarında 5, grip hastalarında ise 8 gün olarak açıklandı.

Diğer taraftan, çalışmada 18 yaşın altındaki çocukların Covid-19 nedeniyle gripten çok daha az hastaneye kaldırıldı aktarıldı. Buna göre çocuklar grip nedeniyle yüzde  19,5'e oranında, grip nedeniyle yalnızca yüzde 1,4 oranında hastaneye yatırıldı. 

Ekim ayında ABD Başkanı Donald Trump, voronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra, sosyal medya hesabından  "Grip mevsimi geliyor. Her yıl birçok insan; bazen 100 binin üzerinde insan aşıya rağmen gripten ölüyor. Bunun için ülkemizi kapatacak mıyız? Hayır, bununla yaşamayı öğrendik. Tıpkı Covid'le yaşamayı öğrendiğimiz gibi. Birçok topluluk için Covid gripten daha az ölümcül" mesajını paylaşmıştı. Söz konusu mesaj yanlış ve yanıltıcı bilgi içerdiği, Facebook tarafından silinirken, Twitter tarafından gizlenmişti. 

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise pandeminin başlangızında Covid-19’u küçük bir grip olarak nitelemiş ve salgına karşı önlem alan eyalet valilerini eleştirmişti.

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