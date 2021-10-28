Künye
Kıbrıs 24
hafif yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
banner107

Yeni varyant açıklaması: Aşılara karşı yüksek düzeyde dirençli

Alman bilim insanları, İsveç'te de tespit edilen yeni tip corona virüs A.30 varyantının aşılarının sağladığı antikorlara karşı yüksek düzeyde dirençli olduğunu bildirdi.

28 Ekim 2021 Perşembe 16:10
253 Okunma
Yeni varyant açıklaması: Aşılara karşı yüksek düzeyde dirençli
banner108

Alman bilim insanlarının Cellular & Molecular Immunology hakemli dergisinde yer alan çalışmasında, Covid-19 aşılarının şiddetli hastalığa ve ölüme karşı koruma sağladığı anımsatılarak aşıların salgını bitirmekte merkez rol oynadığı ifade edildi.

Çalışmada, Covid-19 aşılarının virüslerdeki S proteinine yönelik antikorları ortaya çıkarıp virüsü nötralize ettiği belirtilerek nötralizasyona direnç sağlayan S protein mutasyonlarına sahip varyantların ortaya çıkmasının, Covid-19 aşılarının etkinliğini tehlikeye atabileceğine dikkat çekildi.

Tanzanya kaynaklı olduğu düşünülen ve İsveç ve Angola'da da tespit edilen Covid-19'un A.30 varyantının incelendiği belirtilen çalışmada, bu varyantın ağır mutasyona uğradığı için aşı kaynaklı antikorlardan etkilenmediği kaydedildi.

A.30 varyantının böbrek, karaciğer ve akciğer hücreleri dahil olmak üzere çoğu hücreye girebildiği ifade edilen çalışmada, söz konusu varyantın yayılımının yakından takip edilmesi ve karşı önlemlerin hızla uygulanması gerektiği vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
Yeni Varyant
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gözleri arasındaki mesafe 3 santimetreye düşürüldü
Gözleri arasındaki mesafe 3 santimetreye düşürüldü
Covid Tedavisinde Yeni Umut
Covid Tedavisinde Yeni Umut
CDC’den dördüncü doz açıklaması
CDC’den dördüncü doz açıklaması
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim