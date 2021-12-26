Yeşil mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor

Kış aylarının gelmesiyle birlikte sofralarımız da farklı yiyeceklere ev sahipliği yapmaya başladı. Özellikle soğuk ayların vazgeçilmez besinlerinden biri de kara şimşek olarak bilinen yeşil mercimek. İçerisinde barındırdığı lif ve demir ile yorgunluğa iyi gelen yeşil mercimeğin daha birçok faydası bulunuyor.

SEVENİ KADAR SEVMEYENİ DE VAR

Türk sofralarının vazgeçilmez besinleri arasında yer alan yeşil mercimeğin sevenleri kadar sevmeyenleri de var. Uzmanlar, özellikle demir eksikliği bulunan vatandaşların yeşil mercimeği tüketmesinin faydalı olduğunu belirtiyor.

YEŞİL MERCİMEĞİN İNANILMAZ FAYDALARI

Tahıl grubunda yer alan yeşil mercimek özellikle demir ve folat açısından zengin bir besindir. Sağlığa faydaları oldukça fazla olan yeşil mercimek birçok kişi tarafından tam olarak faydası bilinmese de oldukça sağlıklı bir besindir. Birçok farklı faydasının bulunması yeşil mercimeğin tüketiminin gerekliliğini ortaya koyar. Lif açısından zengin olan yeşil mercimek diyabet hastaları için oldukça önerilen bir yiyecektir.

Yeşil mercimek birçok kişi tarafından bilinmeyen faydalarla dolu bir üründür. İnsanların çoğu yeşil mercimeğin faydalarından habersizdir. Ancak yeşil mercimek insan sağlığına en iyi gelen gıdalar arasında yer alır.

Kas yapısını güçlendirir. Kas yapısı vücudumuzun iskelet sisteminin üzerini saran en önemli yapılardandır. Organların onarımı ve düzgün çalışması için gerekli olan protein kasların yapısını güçlendirir. Yeşil mercimek en iyi protein depolarından bir tanesi olarak bilinir. Özellikle vücudun kas yapısını düzgün çalışması için yeşil mercimek oldukça etkili biri besindir.

Şeker hastalığına iyi gelir. Diyabet hastaları özellikle beslenmelerine çok dikkat etmek zorundadır. Yeşil mercimek diyabet hastalarının beslenmelerinde mutlaka yer alması gereken besinlerden biridir. Yeşil mercimek diyet lif açısından oldukça zengin olan bir besindir. Mercimekte bulunan diyet lifleri kan şekerinin istenen seviyelerde olmasına yardımcı olur.

Kolesterol düşürücü özelliği bulunur. Yeşil mercimek yüksek lif içeriği sayesinde kandaki kötü kolesterolü azaltma konusunda oldukça etkilidir. Kolesterol seviyesinin sağlıklı boyutlarda tutulması yeşil mercimek tüketimi ile doğru orantılıdır. Böylece yeşil mercimek sayesinde kişiler kalp hastalığı ve felç riskini düşünmüş olur.

Kalp sağlığını destekler. Lifli gıdaların tüketilmesi özellikle kalp hastalarına önerilmektedir. Yeşil mercimek kalp sağlığı için önemli olan folat ve magnezyum açısından oldukça zengin bir besindir. Folat kalp hastalığı için risk faktörünü ortadan kaldıran bir durumdur. Magnezyum ise 4 kalp hastalığı ile ilgili olan bir durumdur. Yeşil mercimek tüketimi bu sebeple oldukça önemlidir.

FAZLA BİLİNMEYEN FAYDALARI DA MEVCUT

Enerji verir. Yeşil mercimek karbonhidrat seviyesi ve lif yapısı sayesinde kişilerin sürekli enerjik olmasını sağlar. Yeşil mercimek aynı zamanda demir açısından da oldukça zengin bir besindir. Mercimek vücuda oksijen taşıma, metabolizma hızlandırma ve enerji üretimi konusunda başarılı yiyecekler arasında gelir. Bu sebeple yeşil mercimek tam bir enerji deposudur.

Kanserle mücadele eder. Son yılların en çok görülen hastalıklarından bir tanesi olan kanser özellikle birçok kişinin şikayetçi olduğu rahatsızlıklardan bir tanesidir. Semptomları ve tedavisi oldukça ağır olan kanser rahatsızlıklarının yeşil mercimek tarafından önlenebileceği de bilinmektedir. Yeşil mercimek tüketimi bazı kanser türlerinin önlenmesi için oldukça önemlidir. Lektin bileşikleri açısından oldukça zengin olan yeşil mercimek kanser savaşçısı olan bir besindir. Lektinler vücutta bulunan kanser hücrelerinin büyümesini engelleyerek kontrol altında tutulabilmesi sağlar.

Sinir sistemine iyi gelir. Tam bir vitamin ve mineral deposu olan yeşil mercimek beynin iyi çalışması olan gerek iyi çalışması için gerekli olan vitamin ve mineralleri beyne sağlamaktadır.

Kilo vermeye yardımcı olur. Yeşil mercimek sindirim sistemine çalıştırarak metabolizmayı hızlandıran bir besindir. Lif açısından zengin olan yeşil mercimek diğer besinlere göre daha çok tokluk hissi verir.

Antioksidan kaynağıdır. Antioksidan açısından zengin olan yeşil mercimek tüketimi antioksidanlar açısından zengin olan bir besindir. Özellikle yaşlanma karşıtı bir özelliğe sahip olan yeşil mercimek gen hasarını da önlemektedir.

Hamileler için faydalıdır. Onun içinde bulunan folat doğum kusurları önlenmesi için oldukça önemli bir besindir. Gebelik öncesi en az 1 yıl kadar önce yeşil mercimek tüketilmesi %50 erken doğum ihtimalini azaltır. Yorgunlukla mücadele eder. Kişilerin en çok rahatsızlık duyduğu konulardan bir tanesi de kronik yorgunluk durumudur. Birçok kişide görülen kronik yorgunluk demir eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Yeterli miktarda demir alımı sağlanamadığında vücutta yorgunluk hissine neden olur. Yeşil mercimekte yeteri kadar demir bulunduğu için özellikle yeşil mercimek tüketimi kronik yorgunluğa iyi gelmek geldiği bilinmektedir.

Yeşil mercimek tüketimi dikkat edilmesi gereken bir besindir. Fazla tüketiminin de zararlı olabileceği unutulmamalıdır.

Bir fincan pişmiş yeşil mercimek ihtiyacı olan demirin yüzde 30 oranında karşılamaktadır. 1 bardak yeşil mercimek içinde bulunan bütün folat miktarın vücudun ihtiyacının yüzde 90 sağlamaktadır.