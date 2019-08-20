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Yeşili de kırmızısı da sağlık deposu!

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki masamızdan eksik etmediğimiz erik kaç kaloridir? Eriğin besin değerleri ve kalorisi...

20 Ağustos 2019 Salı 15:13
Yeşili de kırmızısı da sağlık deposu!

Sert ve çekirdekli bir meyve olan erik ağacının dalları, dik, dağınık ve çoğu zaman dikensizdir. Yaklaşık 10-15 m yüksekliğe kadar ulaşabilir. Çiçekleri iri, yeşilimsi beyaz renktedir ve bulundukları coğrafi koşullara göre farklı özelliklere sahip meyveler verir. Erikler, 2000’den fazla çeşitle çeşitli renklerde ve şekillerde bulunur. Genel olarak üç gruba ayrılır: Avrupa-Asya (Prunus domestica), Japonca (Prunus salicina) ve Damson (Prunus insititia). Bazıları diğerlerinden daha sert ve renkleri sarıdan beyaza, yeşile ve kırmızıya değişmektedir. Günümüzde ticari olarak yetiştirilen eriğin ana üreticileri; ABD, Sırbistan, Çin ve Romanya'dır.

Erikler, sağlıklı bileşenler, vitaminler ve mineraller ile yüklüdür. Bunlar A vitamini, C vitamini, folat, K vitamini, B1 vitamini ve magnezyum, fosfor, çinko, kalsiyum, çinko, florür ve potasyum gibi minerallerin güç kaynağıdır. Ayrıca diyet lifi sağlarlar ve zararlı yağlar olmadan düşük kaloriler sunarlar. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de eriktir. İşte eriğin besin değerleri ve kalorisi…

ERİK KAÇ KALORİDİR: 100 gram erik yaklaşık 46 kaloridir.

ERİĞİN BESİN DEĞERLERİ

100 g erikte aşağıdakiler bulunur:

Su: 87,23 g
Enerji: 46 kcal
Protein: 0.7 g
Toplam yağ: 0.28 g
Karbonhidrat: 11.42 g
Lif: 1.4 g
Toplam şeker: 9.92 g
Kalsiyum: 6 mg
Demir: 0.17 mg
Magnezyum: 7 mg
Fosfor: 16 mg
Potasyum: 157 mg
Sodyum: 0 mg
Çinko: 0.1 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 9.5 mg
Tiamin: 0.03 mg
Riboflavin: 0.03 mg
Niasin: 0.42 mg
B-6 Vitamini: 0.03 mg
Folat, DFE: 5 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 17 µg
A Vitamini, İÜ: 345 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.26 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 6.4 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.02 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.13 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.04 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg

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Son Güncelleme: 20.08.2019 15:14
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