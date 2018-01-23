Yeterli uyku alınmadığında vücut sinyaller veriyor

Yeterli uyku alamadığınızda vücudunuz belirli sinyaller verir. Bu sinyallerin farkına vararak doğru hareket etmek gerekir.

Hastane Derindere İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu yetersiz uykunun belirtilerini açıkladı.

YETERLİ UYKUYU ALAMADIYSANIZ CİLDİNİZ SİZİ ELE VERİR

İyi uyku alışkanlığınız yoksa cildiniz size ele verebilir. Yapılan bazı çalışmalar uyku eksikliği ile sivilce arasında bağlantı bulmuştur. Uyku vücudunuzdaki hormonları kontrol eden ve bağışıklık sisteminizi etkileyen bir olgu olduğu için yetersiz uyku vücudunuzu pek çok sağlık problemine karşı açık hale getirebilir.

GÖZLERİNİZDE YAŞADIĞINIZ PROBLEMLERİN ÇOĞU UYKU KAYNAKLIDIR

Kızarıklık, şişlik, koyu halkalar ve gözaltı şişlikleri yetersiz uykunun belirtileridir. Vücudunuz, derin uyku evrelerinde gerçekleştirdiği hormon kontrolü ve doku onarımını yetersiz uyku nedeniyle gerçekleştiremez. Çalışmalar, yeterince uyumayanların göz bölgesinde kırışıklık, çizgi, şişlik ve sarkmanın daha çok görüldüğünü göstermektedir.

İYİ BİR GECE UYKUSU UYUMAZSANIZ KİLO ALIRSINIZ

İyi bir gece uykusu uyuduğunuzda vücudunuz açlık hormonlarınızı düzgün bir şekilde kontrol edebilir. Ancak yetersiz uyku, hormon kontrolüne engel olduğu için ihtiyaç duyduğunuzdan daha fazla yemek yemenize ve kilo almanıza yol açabilir.

SAĞLIKSIZ GIDALARI TÜKETMEYE YATKIN OLURSUNUZ

Uykusuzluk çeken bir beynin, sağlıksız atıştırmalık ve yemekleri isteme olasılığı yüksektir. Yorulduğunuz zaman yargılama ve karar verme yeteneğiniz de eskisi kadar keskin olmayınca sağlıklı bir salata yerine kızarmış patates ve hamburgeri tercih etme ihtimaliniz artar.

KAFEİNLİ İÇECEKLER KAYGI PROBLEMLERİNE SEBEP OLUR

Genelde uykusuzluk problemi yaşayanların gündüz uykularını engellemek için tercih ettikleri kafein içerikli içecekler, kısa vadeli çözüm sunsa da uzun vadede uykusuzluk ve kaygı problemlerinin oluşmasına yol açabilir.

UYKUNUZU YETERİ KADAR ALAMAZSANIZ SİNİRLİ OLURSUNUZ

Sinirlilik yetersiz uykunun büyük bir işaretidir. Yurtdışında yapılan bir araştırmaya göre 1 hafta boyunca 4.5 saatlik uykuyla hayatlarına devam eden kişilerde öfke ve zihinsel bitkinlik görülmüştür. Bu kişiler 1 haftanın sonunda normal uyku düzenlerine döndüklerinde, uykusuzluk döneminde görülen problemleri kısa bir süre içerisinde ortadan kalkmıştır.

ODAKLANMA PROBLEMİ YAŞARSINIZ

Uykusuzluk konsantrasyonunuzu olumsuz yönde etkileyerek geçici hafıza problemleri de yaşamanıza neden olur. Yeterince uyumayan kişilerde gün içerisinde araç kullanırken uyuklama problemi görülebilir.

SABAHLARI BAŞ AĞRISIYLA UYANIYORSANIZ DİKKAT!

Boğaz ağrısı, ağız kuruluğu veya baş ağrısı ile uyanıyorsanız; yetersiz uykuya neden olabilecek uyku apnesi, horlama ve reflü gibi problemler yaşıyor olabilirsiniz. Bu belirtiler 1 haftadan fazladır devam ediyorsa mutlaka hekime başvurun.

"UYKUSUZLUĞUN GÖZ ARDI EDİLEN NEDENLERİ"

• Yatmadan önce telefonunu kontrol etmek: Beyniniz ekrandaki yapay ışığın gün ışığı olduğunu düşünerek uyumanıza yardımcı olan melatoninin salgılanmasını durdurur. Bu durum uykuya geçmenizi engeller. Bu nedenle uyumadan en az 1 saat önce cep telefonunuz, bilgisayarınız ve televizyonununuz da dahil olmak üzere tüm dijital cihazları kapatın.

• Hafta boyunca farklı saatlerde yatmak: Hafta içi ile hafta sonu farklı saatlerde uyuyup uyanıyorsanız bu durum uykuya geçme ve uykuda kalma sürenizi olumsuz yönde etkiler. Her gün aynı saatte yatmanız mümkün olmayabilir; ancak hafta sonunda bile 30-45 dakikadan fazla değişiklik yapmamaya çalışın.

• Öğleden sonraki yorgunluğunuzu bir fincan kahve ile gidermek: Kafein, beyninizin uyanıklığını takip edebilme yeteneğini bozarak sizi daha uyanık hale getirir. Özellikle hassas olduğunuzu biliyorsanız, yatmadan önce en az 5 saat önce kafein içeren içeceklerden uzak durun. Çoğu kafein, vücut sistemini 7 saat içinde terk eder.

• Yatağınız sizin için dinlenme alanı olmayabilir: Yatağınızı evcil bir hayvanla paylaşıyorsanız siz hatırlamasanız bile gece boyunca uyanabilirsiniz. Yatağın yarısından fazla alanını kullanan bir eş ya da ortopedik olmayan bir yatak da kaliteli uyku almanıza engel olabilir. Bu nedenle evcil hayvanınızla aynı yatakta uyumamaya çalışın. Eşiniz yatakta çok fazla yer kaplarsa, daha büyük bir yatak doğru bir seçenek olabilir.

• Yatak odanız çok sıcak veya gereğinden fazla aydınlık olabilir mi? Serin bir oda, uyurken sahip olduğunuz vücut sıcaklığındaki doğal düşüşü ayarlar. Odanız çok sıcaksa vücudunuzun ihtiyaç duyduğu şekilde soğuması zorlaşır. Bu sizi huzursuz edebilir. Aynı şey ışık için de geçerlidir. Az miktarda olsa bile size daha az melatonin verebilir, bu da yatmadan uyanık hale getirecektir. Odanız ne kadar karanlık olursa beyninizin uyku moduna girmesi o kadar kolaydır.