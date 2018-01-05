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Yılda 2361 kadını yakalıyor

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Jinekolog Onkolog Prof. Samet Topuz, Türkiye’de yılda 2361 kadının yumurtalık kanserine yakalandığını ve yumurtalık kanserinin ortalama görülme yaşının 63 olduğunu söyledi.

05 Ocak 2018 Cuma 18:11
Yılda 2361 kadını yakalıyor
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Yumurtalık kanserinin jinekolojik kanserler arasında rahim zarı kanserinden sonra ikinci sırada görülmesine rağmen ilk sırada gelen ölümcül jinekolojik kanser olduğuna dikkat çeken İstanbul Tıp Fakültesi Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Samet Topuz, hastalığın genellikle menopoz sonrası dönemde ortaya çıktığını söyledi. 

Genetik geçiş, erken adet görmek, geç menopoza girmek, gebe kalmamak, emzirmemek, ailede bağırsak, meme, yumurtalık kanseri olması, obezite, endometriozis yumurtalık kanseri için risk faktörlerini oluşturuyor. Bununla birlikte yumurtalık kanseri olan hastaların büyük kısmında bu risk faktörlerinin bulunmadığını söyleyen Prof. Topuz, “Gebe kalmak, emzirmek, doğum kontrol hapı kullanmak, tüplerin bağlanması veya çıkarılması yumurtalık kanserine karşı koruyucu faktörlerdir“ bilgisini verdi.

CERRAHİ MÜDAHALE ÖNEMLİ

Yumurtalık kanserinde cerrahi ve kemoterapi yöntemlerinin uygulandığını söyleyen Topuz, şu bilgileri verdi: 

“Çok erken aşamaların dışında olguların büyük kısmı cerrahi sonrası kemoterapi görecektir. Yumurtalık kanseri olgularının %70-80‘i evre 3-4‘te olduğu için hastalık özellikle karnın üst kısmına yayılmış durumdadır. Bu nedenle burada yapılacak kapsamlı bir cerrahinin önemi çok büyük. Mümkünse geride hiç tümör bırakmayacak şekilde yapılacak bir cerrahi hastanın sağ kalımını artırıyor. Genişletilmiş bu cerrahinin içine bağırsak çıkartılması, dalak çıkartılması, karaciğer metastazlarının çıkartılması, karın zarı ve diyafram zarının soyulması gerekirse göğüs boşluğundaki tümörlerin çıkartılması gibi cerrahi prosedürler giriyor.“ 

TEDAVİDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM GEREKİR

Bu operasyonların ancak deneyimli merkezlerde diğer disiplinlerle işbirliği içinde ve mutlaka jineko-onkolog kanser cerrahisiyle ilgilenen kadın doğum hekimleri tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Topuz, “Bazı olgularda tümör ilk cerrahide çıkartılamayacak kadar yaygın veya çıkartılamayacak alanlarda ise tedaviye neoadjuvan kemoterapi dediğimiz, yardımcı kemoterapi ile başlanıyor ve sonrasında cerrahi yapılıyor“ açıklamasında bulundu.

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